Бой пермского журналиста и дебошира перенесли из-за запоя столичного хулига
Александр Орлов извинился за то, что сорвал поединок.
Александр Орлов извинился за то, что сорвал поединок.
Бой пермского журналиста Романа Четина и столичного дебошира перенесли с 7 на 27 октября
Бой должен был состояться в субботу вечером в «Москва-сити», однако в среду вечером Орлов попал под капельницу в частном медицинском центре «Алкоспас», так как нарушил антиалкогольную кодировку, сообщает агентство «РИА-новости».
«Простите братва, что так вышло! Это реально случайно и не сомневайтесь, я вас не подведу и вывезу, просто чуть позже! Кодировка оказалась лютой, но эффект наступил не сразу! Я чуть кони не двинул… Не пейте братья!», — написал Орлов на своей страничке в социальной сети.
Спонсор и промоутер боя Артур Якобсон заявил, что он не ожидал такого поворота событий. Он считает — по каким бы причинам ни произошёл срыв поединка, в первую очередь необходимо думать о здоровье его участников.
«Мы посоветовались с лечащим врачом Александра. Он отметил, что в рабочий режим боец вернется уже через неделю. Поэтому мы выбрали датой боя вечер пятницы, 27 октября. Он также пройдет в «Москва-сити», — сказал Артур Якобсон.