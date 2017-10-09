Бой пермского журналиста и дебошира перенесли из-за запоя столичного хулига

Бой пермского журналиста Романа Четина и столичного дебошира перенесли с 7 на 27 октября из-за запоя Александра Орлова. Орлов, выступающий под ником Колобок Ярославкин, извинился за то, что сорвал поединок.

Бой должен был состояться в субботу вечером в «Москва-сити», однако в среду вечером Орлов попал под капельницу в частном медицинском центре «Алкоспас», так как нарушил антиалкогольную кодировку, сообщает агентство «РИА-новости».

«Простите братва, что так вышло! Это реально случайно и не сомневайтесь, я вас не подведу и вывезу, просто чуть позже! Кодировка оказалась лютой, но эффект наступил не сразу! Я чуть кони не двинул… Не пейте братья!», — написал Орлов на своей страничке в социальной сети.

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Спонсор и промоутер боя Артур Якобсон заявил, что он не ожидал такого поворота событий. Он считает — по каким бы причинам ни произошёл срыв поединка, в первую очередь необходимо думать о здоровье его участников.