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17:08 (мск), источник: Новый Калининград

В регионе ГИБДД проверяет общественный транспорт

В регионе стартовало специальное профилактическое мероприятие «Нелегальные перевозки». Оно пройдет с 9 по 31 октября 2017 года. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе областного УМВД в понедельник.

Источник: Новый Калининград

В ходе проведения профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции обратят пристальное внимание на соблюдение Правил дорожного движения водителями транспортных средств категории М2, М3 осуществляющих перевозки людей по лицензии.

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