В регионе ГИБДД проверяет общественный транспорт
В регионе стартовало специальное профилактическое мероприятие «Нелегальные перевозки». Оно пройдет с 9 по 31 октября 2017 года. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в
В регионе стартовало специальное профилактическое мероприятие «Нелегальные перевозки». Оно пройдет с 9 по 31 октября 2017 года. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в
В ходе проведения профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции обратят пристальное внимание на соблюдение Правил дорожного движения водителями транспортных средств категории М2, М3 осуществляющих перевозки людей по лицензии.