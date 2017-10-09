Собака задержала 14 рейсов в токийском аэропорту Ханэда
Диспетчеры токийского аэропорта Ханэда были вынуждены задержать прибытие и вылет 14 самолетов
Диспетчеры токийского аэропорта Ханэда были вынуждены задержать прибытие и вылет 14 самолетов
Как выяснилось, пудель принадлежал одному из пассажиров, который должен был вылететь на Окинаву. Собака была помещена в специальный контейнер для перевозки в самолете, однако при погрузке на борт ей удалось выбраться из клетки и сбежать.
Сотрудникам аэропорта понадобилось 40 минут для того, чтобы поймать животное. Администрация начала проверку в отношении персонала, ответственного за погрузку багажа.