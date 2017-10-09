10 октября в части домов Советского района Казани не будет воды

10 октября в части домов Советского района Казани не будет воды

(Город Казань KZN.RU, 9 октября). 10 октября в части домов Советского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по подключению двух водопроводов.