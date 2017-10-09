10 октября в части домов Советского района Казани не будет воды
(Город Казань KZN.RU, 9 октября). 10 октября в части домов Советского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по подключению двух водопроводов.
(Город Казань KZN.RU, 9 октября). 10 октября в части домов Советского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по подключению двух водопроводов.
С 9.00 10 октября до 9.00 11 октября воды не будет по адресам:
ул. Академика Глушко, 14а, 16а, 16 В (детский сад № 67);
ул. Крутая, 26 (детский сад № 120).
Также водоснабжение отключат в пос. Большие Клыки по улицам: Геологов, Зеленая поляна, Костина, Мамадышская, Полевая, Рыбная, Сабинская, Тюлячинская, Шавалиева и пос. Вознесенское по улицам: Аргамак, пер. Армут,
Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает