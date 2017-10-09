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17:18 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

10 октября в части домов Советского района Казани не будет воды

(Город Казань KZN.RU, 9 октября). 10 октября в части домов Советского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по подключению двух водопроводов.

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 9.00 10 октября до 9.00 11 октября воды не будет по адресам:
ул. Академика Глушко, 14а, 16а, 16 В (детский сад № 67);
ул. Крутая, 26 (детский сад № 120).

Также водоснабжение отключат в пос. Большие Клыки по улицам: Геологов, Зеленая поляна, Костина, Мамадышская, Полевая, Рыбная, Сабинская, Тюлячинская, Шавалиева и пос. Вознесенское по улицам: Аргамак, пер. Армут, Амет-Хана Султана, пер. Баланлык, Бастионная, Батырлык, Бахтизина, пер. Гаилет, Дивизионная, Дивный переулок, Добротная, Дэртле, Загадочный переулок, Зарничная, пер. Иман, Иркен, И. Кабушкина, Кардашлек, пер. Кардашлек, Лавровый переулок, Мияшле, Назлы, Связная, Снайперская, пер. ташлык, пер. Труженник, пер. Экият, пер. Ялан.

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

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