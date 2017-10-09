Все порты Крыма необходимо оборудовать системой ГЛОНАСС, заявил Рогозин

«Все порты Крыма, а также Севастополя и Балаклавы должны быть оборудованы станциями калибровки сигнала ГЛОНАСС», — сказал Рогозин, указав, что в настоящий момент подготовлен доклад президенту РФ по совершенствованию системы ГЛОНАСС и точности сигналов.