Все порты Крыма необходимо оборудовать системой ГЛОНАСС, заявил Рогозин
КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 9 окт — РИА Новости. Все порты Крыма должны быть оборудованы системой ГЛОНАСС, заявил
КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 9 окт — РИА Новости. Все порты Крыма должны быть оборудованы системой ГЛОНАСС, заявил
«Все порты Крыма, а также Севастополя и Балаклавы должны быть оборудованы станциями калибровки сигнала ГЛОНАСС», — сказал Рогозин, указав, что в настоящий момент подготовлен доклад президенту РФ по совершенствованию системы ГЛОНАСС и точности сигналов.
Он подчеркнул, что указанные объекты должны быть оснащены высокоточным, «до сантиметров», авиационным оборудованием.