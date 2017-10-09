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14:41 (мск), источник: РИА Новости

Все порты Крыма необходимо оборудовать системой ГЛОНАСС, заявил Рогозин

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 9 окт — РИА Новости. Все порты Крыма должны быть оборудованы системой ГЛОНАСС, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на совещании Морской коллегии при правительстве РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Все порты Крыма, а также Севастополя и Балаклавы должны быть оборудованы станциями калибровки сигнала ГЛОНАСС», — сказал Рогозин, указав, что в настоящий момент подготовлен доклад президенту РФ по совершенствованию системы ГЛОНАСС и точности сигналов.

Он подчеркнул, что указанные объекты должны быть оснащены высокоточным, «до сантиметров», авиационным оборудованием.

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