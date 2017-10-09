Автоинспекторы Гомеля и Брянска проведут совместную отработку дорог М10 и М13

Совместная операция пройдет на трассах М10 граница России — Гомель — Кобрин и М13 Брянск — Новозыбков — граница с Беларусью 10 октября с 15.00 до 24.00. В отработке будут задействованы мобильные датчики контроля скорости.

В этот день также пройдет совместное комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасность без границ», направленное на повышение эффективности приграничного сотрудничества в сфере обеспечения безопасности движения. «Совместно с сотрудниками уголовного розыска двух стран пройдут учения по обнаружению и задержанию лиц, совершивших угон транспортного средства и пытающихся скрыться в соседнем государстве. Кроме того, представители миграционных служб обоих областей проведут отработку, во время которой будут выявлять и пресекать нарушения порядка выезда, въезда и пребывания иностранных граждан», — сказала Ольга Резвякова.