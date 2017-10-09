Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Снятый ко дню рождения Путина клип с «Меркель» поразил сеть
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Польские полицейские сутки издевались с украинки
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
СМИ: Будапешт назвал реакцию США на действия Киева «позорной»
В Киеве разгромили мемориал Небесной Сотне – кадры
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Свадьба на 4 языках: дочь Меладзе вышла замуж в Марокко - СМИ
Бузова разрыдалась в эфире из-за критики коллег
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
15Стрельба в Лас-Вегасе
13Самое продаваемое оружие в США
15:05 (мск), источник: БЕЛТА

Автоинспекторы Гомеля и Брянска проведут совместную отработку дорог М10 и М13

9 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управлений ГАИ УВД Гомельского облисполкома и ГИБДД УМВД России по Брянской области 10 октября проведут совместную отработку дорог М10 и М13, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Резвякова.

Источник: БЕЛТА

Совместная операция пройдет на трассах М10 граница России — Гомель — Кобрин и М13 Брянск — Новозыбков — граница с Беларусью 10 октября с 15.00 до 24.00. В отработке будут задействованы мобильные датчики контроля скорости.

В этот день также пройдет совместное комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасность без границ», направленное на повышение эффективности приграничного сотрудничества в сфере обеспечения безопасности движения. «Совместно с сотрудниками уголовного розыска двух стран пройдут учения по обнаружению и задержанию лиц, совершивших угон транспортного средства и пытающихся скрыться в соседнем государстве. Кроме того, представители миграционных служб обоих областей проведут отработку, во время которой будут выявлять и пресекать нарушения порядка выезда, въезда и пребывания иностранных граждан», — сказала Ольга Резвякова.

В совместной операции ожидается участие начальника УГАИ УВД Гомельского облисполкома Игоря Макушенко и начальника УГИБДД УМВД России по Брянской области Вячеслава Лопатникова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Минске сегодня начнется подключение отопления в жилом секторе
Представлен тизер первого белорусского молодежного слэшера Упыри
Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
Объявлен лауреат премии памяти Альфреда Нобеля по экономике
Путин отправил в отставку губернатора Омской области
Россия объявила о покупке саудитами С-400 и автоматов АК-103
Возбуждено новое дело об убийстве пауэрлифтера в Хабаровске
В России возобновляется торговля «боярышником»
Умер актер Жан Рошфор
Спорт
Российские гимнасты завоевали шесть медалей на ЧМ в Монреале Сборная России по спортивной гимнастике завершила первый чемпионат мира в рамках нового олимпийского цикла
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Учитель признал, что является отцом детей Юлии Пересильд Режиссер впервые заговорил о личной жизни.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь