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15:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии нашелся сбежавший из психлечебницы пациент

Его искали пять дней.

Поиски Динариса Гафурова, пациента Юмагузинской психлечебницы, окончены. Сегодня 22-летний парень был найден и доставлен в клинику. Он покинул лечебное заведение днем 5 октября, с тех пор больше не выходил на связь.

— Да, Динариса нашли. Позвонили, сказали, что видели его недалеко от Мелеуза. Полиция выехала и привезла к нам, — отметили в лечебнице.

Напомним, за последние две недели из психбольниц сбежали еще двое — один, судимый за кражу был задержан полицией. Поиски второго, Радика Мусагитова, продолжаются.

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