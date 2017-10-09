В Башкирии нашелся сбежавший из психлечебницы пациент

Поиски Динариса Гафурова, пациента Юмагузинской психлечебницы, окончены. Сегодня 22-летний парень был найден и доставлен в клинику. Он покинул лечебное заведение днем 5 октября, с тех пор больше не выходил на связь.

— Да, Динариса нашли. Позвонили, сказали, что видели его недалеко от Мелеуза. Полиция выехала и привезла к нам, — отметили в лечебнице.