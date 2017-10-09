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16:51 (мск), источник: Деловое сообщество

Новая набережная в Ростове будет готова к апрелю следующего года

Новая ростовская набережная, которая расположится на левом берегу Дона, будет готова к апрелю следующего года. Об этом в ходе заседания о подготовке южной столицы к Чемпионату мира по футболу рассказал глава администрации Виталий Кушнарев.

Сейчас на месте ведутся работы по строительству пешеходного бульвара и его благоустройства.

Напомним, ранее сообщалось, что на реализацию проекта направят 473,5 млн руб, из них 193,6 млн руб. дает федеральный бюджет, 190 млн — региональный, а 89 млн руб. — бюджет города.

По проекту композиция бульвара имеет форму треугольника, образованного аллеями и раскрывающегося к набережной, а его вершина восходит к главному входу нового футбольного стадиона «Ростов-Арена». Ширина центральной аллеи составляет 20 метров, а левой и правой — по 15 метров, с каждой из них будет виден главный фасад стадиона. Все они будут замощены разноцветной плиткой.

Бульвар будет состоять из спортивной зоны и зоны тихого отдыха, также там появятся 7 детских площадок с 4 детскими комплексами, 3 спортплощадки на 44 уличных тренажёра и велопарковка. Будут установлены 523 скамьи, 12 столиков с лавочками, 6 питьевых фонтанчиков, 441 урна и 50 контейнеров для уборки за животными. 63 дерева спилят, однако посадят 914 новых — тополей, рябин, ив, ясеней, а также 7 тыс кустарников и 33 тыс. цветов.

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