Новая набережная в Ростове будет готова к апрелю следующего года

Сейчас на месте ведутся работы по строительству пешеходного бульвара и его благоустройства.

Напомним, ранее сообщалось, что на реализацию проекта направят 473,5 млн руб, из них 193,6 млн руб. дает федеральный бюджет, 190 млн — региональный, а 89 млн руб. — бюджет города.

По проекту композиция бульвара имеет форму треугольника, образованного аллеями и раскрывающегося к набережной, а его вершина восходит к главному входу нового футбольного стадиона «Ростов-Арена». Ширина центральной аллеи составляет 20 метров, а левой и правой — по 15 метров, с каждой из них будет виден главный фасад стадиона. Все они будут замощены разноцветной плиткой.