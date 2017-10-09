Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ Ефремова ехать на съемки в Крым вызвал реакцию в Сети
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Польские полиция сутки издевались над украинкой
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Жена Караченцова: Мы молимся и ищем деньги на химию
Жена Стаса Михайлова показала дочь на льду в школе
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Свадьба на 4 языках: дочь Меладзе вышла замуж в Марокко - СМИ
Бузова разрыдалась в эфире из-за критики коллег
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
15Стрельба в Лас-Вегасе
10Учителя при власти
17:10 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде выявили 20 неисправных маршруток, работающих с указанием «Заказной»

За минувшую неделю в Волгограде в ходе рейдов инспекторы ГИБДД оштрафовали водителей 20 маршруток в связи с выявленными техническими нарушениями и неисправностями.

Источник: РИАЦ

Пассажирские микроавтобусы курсировали под №№ 10А, 59З, 15С, 7К и 52 с закрепленной рядом с номером табличкой «Заказной». Два микроавтобуса под № 52 и один под № 10А отправились на спецстоянку — причем последний был эвакуирован после совершенного ДТП при попытке скрыться от сотрудников ГИБДД.

Одно из часто выявляемых технических нарушений — отсутствие тахографа либо его неисправность. Это контрольное устройство в обязательном порядке должно работать в каждой единице общественного транспорта. Оно позволяет объективно фиксировать информацию о скорости транспорта, режиме труда и отдыха водителей. Пренебрежение регулярным отдыхом чревато для водителя снижением внимания, концентрации, скорости реакции и увеличением времени принятия решения. Эти факторы способствуют значительному повышению риска дорожно-транспортного происшествия. Таким образом, водитель, не контролирующий свой режим работы, подвергает опасности не только свои здоровье и жизнь, но и всех находящихся в транспортном средстве людей.

Не реже, чем отсутствие тахографа, инспекторы ГИБДД во время проверки микроавтобусов обнаруживают заблокированный аварийный выход. Замок, удерживающий двери в задней части микроавтобуса, зачастую не поддается попыткам открыть его из-за заржавевших частей. Нередко в проходе к аварийному выходу водители или владельцы транспортного средства размещают бытовые предметы или даже личные вещи, не заботясь ни о комфорте пассажиров, ни об их безопасности.

Рейды служб дорожного и технического надзора по выявлению технически неисправных микроавтобусов проводятся постоянно. Они способствуют наведению порядка в сфере общественного транспорта, обеспечению волгоградцам безопасного передвижения по городу и того уровня транспортного обслуживания, которого они достойны. Только с начала года инспекторы ГИБДД и УГАДН составили свыше 500 протоколов о различных технических неисправностях и нарушениях. Более трети от их числа оформлено в отношении водителей и владельцев микроавтобусов, курсирующих под №№ 10А, 59З и 15С. Все они следовали по Волгограду с указанием «Заказной».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Волгоградцы увидят «Кухню без правил»
Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
Объявлен лауреат премии памяти Альфреда Нобеля по экономике
Путин отправил в отставку губернатора Омской области
Россия объявила о покупке саудитами С-400 и автоматов АК-103
Умер актер Жан Рошфор
В России возобновляется торговля «боярышником»
Стеклянный мост в Китае начал «трескаться» под ногами туристов
Спорт
Российские гимнасты завоевали шесть медалей на ЧМ в Монреале Сборная России по спортивной гимнастике завершила первый чемпионат мира в рамках нового олимпийского цикла
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Учитель признал, что является отцом детей Юлии Пересильд Режиссер впервые заговорил о личной жизни.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь