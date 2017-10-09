В Волгограде выявили 20 неисправных маршруток, работающих с указанием «Заказной»

Источник: РИАЦ

Пассажирские микроавтобусы курсировали под №№ 10А, 59З, 15С, 7К и 52 с закрепленной рядом с номером табличкой «Заказной». Два микроавтобуса под № 52 и один под № 10А отправились на спецстоянку — причем последний был эвакуирован после совершенного ДТП при попытке скрыться от сотрудников ГИБДД.

Одно из часто выявляемых технических нарушений — отсутствие тахографа либо его неисправность. Это контрольное устройство в обязательном порядке должно работать в каждой единице общественного транспорта. Оно позволяет объективно фиксировать информацию о скорости транспорта, режиме труда и отдыха водителей. Пренебрежение регулярным отдыхом чревато для водителя снижением внимания, концентрации, скорости реакции и увеличением времени принятия решения. Эти факторы способствуют значительному повышению риска дорожно-транспортного происшествия. Таким образом, водитель, не контролирующий свой режим работы, подвергает опасности не только свои здоровье и жизнь, но и всех находящихся в транспортном средстве людей.

Не реже, чем отсутствие тахографа, инспекторы ГИБДД во время проверки микроавтобусов обнаруживают заблокированный аварийный выход. Замок, удерживающий двери в задней части микроавтобуса, зачастую не поддается попыткам открыть его из-за заржавевших частей. Нередко в проходе к аварийному выходу водители или владельцы транспортного средства размещают бытовые предметы или даже личные вещи, не заботясь ни о комфорте пассажиров, ни об их безопасности.