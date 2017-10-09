В Волгограде выявили 20 неисправных маршруток, работающих с указанием «Заказной»
За минувшую неделю в Волгограде в ходе рейдов инспекторы ГИБДД оштрафовали водителей 20 маршруток в связи с выявленными техническими нарушениями и неисправностями.
За минувшую неделю в Волгограде в ходе рейдов инспекторы ГИБДД оштрафовали водителей 20 маршруток в связи с выявленными техническими нарушениями и неисправностями.
Пассажирские микроавтобусы курсировали под №№ 10А, 59З, 15С, 7К и 52 с закрепленной рядом с номером табличкой «Заказной». Два микроавтобуса под № 52 и один под № 10А отправились на спецстоянку — причем последний был эвакуирован после совершенного ДТП при попытке скрыться от сотрудников ГИБДД.
Одно из часто выявляемых технических нарушений — отсутствие тахографа либо его неисправность. Это контрольное устройство в обязательном порядке должно работать в каждой единице общественного транспорта. Оно позволяет объективно фиксировать информацию о скорости транспорта, режиме труда и отдыха водителей. Пренебрежение регулярным отдыхом чревато для водителя снижением внимания, концентрации, скорости реакции и увеличением времени принятия решения. Эти факторы способствуют значительному повышению риска
Не реже, чем отсутствие тахографа, инспекторы ГИБДД во время проверки микроавтобусов обнаруживают заблокированный аварийный выход. Замок, удерживающий двери в задней части микроавтобуса, зачастую не поддается попыткам открыть его
Рейды служб дорожного и технического надзора по выявлению технически неисправных микроавтобусов проводятся постоянно. Они способствуют наведению порядка в сфере общественного транспорта, обеспечению волгоградцам безопасного передвижения по городу и того уровня транспортного обслуживания, которого они достойны. Только с начала года инспекторы ГИБДД и УГАДН составили свыше 500 протоколов о различных технических неисправностях и нарушениях. Более трети от их числа оформлено в отношении водителей и владельцев микроавтобусов, курсирующих под №№ 10А, 59З и 15С. Все они следовали по Волгограду с указанием «Заказной».