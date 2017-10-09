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15:02 (мск), источник: Sputnik.md

Ограничения на границе с Румынией: что говорят в молдавской таможне

В Таможенной службе Молдовы рассказали о том, что происходит на границе с Румынией: на что нужно обратить внимание гражданам республики.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Таможенная служба Молдовы предупредила об ограничениях на одном из постов на румынской границе.

«Таможенная служба информирует о некоторых ограничениях на пересечении таможенного поста Галац на территории Румынии для определенных категорий товаров. Это вызвано техническим сбоем информационной системы в румынском таможенном управлении», — отметили в пресс-службе.

При этом для того, чтобы не допустить скопления транспорта на обоих участках границы, в ручном режиме будут проверятся скоропортящиеся грузы с применением карнета TIR и грузовиков, следующих порожняком.

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