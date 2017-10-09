Ограничения на границе с Румынией: что говорят в молдавской таможне

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Таможенная служба Молдовы предупредила об ограничениях на одном из постов на румынской границе.

«Таможенная служба информирует о некоторых ограничениях на пересечении таможенного поста Галац на территории Румынии для определенных категорий товаров. Это вызвано техническим сбоем информационной системы в румынском таможенном управлении», — отметили в пресс-службе.