Обновленный отдел ЗАГС откроется на ул. Поющева в Нижнем Новгороде 10 октября

Согласно информации, завтра в 9.30 руководитель главного управления записи актов гражданского состояния региона Ольга Краснова примет участие в открытии обновленного помещения отдела ЗАГС Автозаводского района Нижнего Новгорода. Также отмечается, что в сентябре текущего года в области был зарегистрирован 2 751 брак.