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17:13 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Обновленный отдел ЗАГС откроется на ул. Поющева в Нижнем Новгороде 10 октября

Обновленный отдел ЗАГС откроется на ул. Поющева в Нижнем Новгороде 10 октября. Об этом сообщает ГУ ЗАГС по Нижегородской области.

Источник: Reuters

Согласно информации, завтра в 9.30 руководитель главного управления записи актов гражданского состояния региона Ольга Краснова примет участие в открытии обновленного помещения отдела ЗАГС Автозаводского района Нижнего Новгорода. Также отмечается, что в сентябре текущего года в области был зарегистрирован 2 751 брак.

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