С 16 октября в Казани заработает автобусный маршрут № 70 ЦУМ — ж.к. «Весна»

В связи с открытием автобусного маршрута № 70 с 16 октября закрывается автобусный маршрут № 83 «КАИ — Проспект Победы». Кроме того, будет закрыт маршрут № 98 «Ул. Толстого — жилой массив Левченко». Жители жилого массива Левченко могут воспользоваться автобусным маршрутом № 63 с пересадкой на остановочном пункте «Разъезд Восстания» и в центральной части города другими маршрутами городского пассажирского транспорта, отмечают в Комитете по транспорту.