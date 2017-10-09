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16:17 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

С 16 октября в Казани заработает автобусный маршрут № 70 ЦУМ — ж.к. «Весна»

(Город Казань KZN.RU, 9 октября). В Казани с 16 октября будет открыт автобусный маршрут № 70 ЦУМ — ж.к. «Весна». На маршруте задействуют 8 единиц подвижного состава, сообщает Комитет по транспорту Казани.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Автобусы будут следовать по маршруту ЦУМ — ул. Чернышевского — ул. Кремлевская — ул. Карла Маркса — ул. Николая Ершова — ул. Гвардейская — ул. Аделя Кутуя — пр. Альберта Камалеева — Проспект Победы — Мамадышский тракт — ул. Азата Аббасова — Жилой массив Весна.

В связи с открытием автобусного маршрута № 70 с 16 октября закрывается автобусный маршрут № 83 «КАИ — Проспект Победы». Кроме того, будет закрыт маршрут № 98 «Ул. Толстого — жилой массив Левченко». Жители жилого массива Левченко могут воспользоваться автобусным маршрутом № 63 с пересадкой на остановочном пункте «Разъезд Восстания» и в центральной части города другими маршрутами городского пассажирского транспорта, отмечают в Комитете по транспорту.

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