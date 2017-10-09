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16:08 (мск), источник: 36on.ru

Воронежский облздрав продолжает защищаться от нападок Елены Летучей

Сегодня, 9 октября, департамент здравоохранения в очередной раз высказался по поводу конфликта с известной телеведущей Еленой Летучей. Врачи утверждают, что в день ее визита тараканов в больнице априори не могло быть.

Источник: РИА "Новости"

Якобы за день до приезда Летучей в Воронеж в медучреждении проводилась плановая обработка от насекомых, что подтверждает соответствующий акт. Заведующая отделом очаговой и профилактической дезинфекции «Центра гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Людмила Пономаренко так прокомментировала ситуацию:

— Обычно в общественных заведениях встречаются рыжие тараканы «прусаки», они выбирают места, где есть пища. Когда 2 октября мы проводили обработку во второй больнице, видимого присутствия насекомых не было, в том числе в пищеблоке и раздаточной, где для них предпочтительнее. Если бы они появились в обработанных помещениях на следующий день, то не смогли бы там выжить.

Ранее департамент здравоохранения опубликовал опровержение результатов проверки Елены Летучей, назвав ее действия заранее подготовленной провокацией.

Напомним, что 3 октября сотрудница телеканала «Пятница» приехала в Воронеже на мастер-класс, а после жалобы из зала на антисанитарию в больнице № 2 решила провести там внеплановую проверку. В медучреждении она обнаружила грязь, тараканов и опасное соседство анализов и продуктов, а также сквозняки.

Позже медиков смутило то, что Летучая очень быстро сориентировалась в незнакомом помещении и отыскала туалет. Также врачи связали эту проверку с визитом неизвестного человека за 10 минут до появления ведущей. Они предположили, что, может быть, он и подкинул тараканов в туалет, разлил по помещению каловые массы и разбросал использованные шприцы.

Через два дня после первых публикаций в СМИ появилась информация, что тараканы, обнаруженные в туалете медучреждения, являются тропическими. Специалисты отметили, что в природе средней полосы России они не водятся. Экспертов удивило, как они вообще могли попасть в туалет.

Кто прав в этой ситуации, а кто виноват, теперь будет разбираться прокуратура Воронежской области. Надзорное ведомство заинтересовалось скандальной историей после выхода сюжета о проверке Летучей на «Первом канале».

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