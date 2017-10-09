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16:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Экскурсовод испугался треснувшего под ногами стеклянного моста

В Китае подвесной стеклянный мост, проходящий вдоль горы Тайханьшань, оборудовали мультимедийными панелями, которые имитируют разбивающееся стекло.

Видео, на котором один из экскурсоводов пугается, когда под ним начинает трескаться поверхность, опубликовано на YouTube.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщает Mashable, после публикации видео в Сети раскритиковали создателей моста за спецэффект, который может вызвать у посетителей сердечный приступ. Однако администрация округа Восточный Тайханшань пояснила изданию Baizhi360, что панели установлены «для провокации», а мужчина на видео изначально знал, что так и произойдет.

Демонтировать мультимедийные экраны не планируется.
Во время загрузки произошла ошибка.
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