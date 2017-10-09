Экскурсовод испугался треснувшего под ногами стеклянного моста

Видео, на котором один из экскурсоводов пугается, когда под ним начинает трескаться поверхность, опубликовано на YouTube.

Как сообщает Mashable, после публикации видео в Сети раскритиковали создателей моста за спецэффект, который может вызвать у посетителей сердечный приступ. Однако администрация округа Восточный Тайханшань пояснила изданию Baizhi360, что панели установлены «для провокации», а мужчина на видео изначально знал, что так и произойдет.