На юге КАД закроют две полосы
На участке внутреннего кольца КАД до конца недели закроют движение по двум полосам и еще две замедлят.
На участке внутреннего кольца КАД до конца недели закроют движение по двум полосам и еще две замедлят.
Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
С 10 по 15 октября на участке с 64-го по 66-й километр внутреннего кольца КАД, от развязки с автодорогой М-10 «Россия» до развязки с с Пулковским шоссе будут ликвидировать колейность.
В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносят участникам движения извинения за временные неудобства.