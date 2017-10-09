На юге КАД закроют две полосы

С 10 по 15 октября на участке с 64-го по 66-й километр внутреннего кольца КАД, от развязки с автодорогой М-10 «Россия» до развязки с с Пулковским шоссе будут ликвидировать колейность.

В связи с этим закроют движение по 1-й и 2-й полосам, а скорость на 3-й и 4-й полосах ограничат до 50 км/ч.