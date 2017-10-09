Замерзшие белорусы требуют включать отопление раньше
Обращение по поводу несвоевременного включения отопления направят в Министерство
Обращение по поводу несвоевременного включения отопления направят в Министерство
МИНСК, 9 окт — Sputnik. Петицию с требованием изменить нормы технического кодекса по отоплению пользователи интернета разместили на сайте «Удобный город».
Автор обращения считает целесообразным подключать отопление при среднесуточной температуре наружного воздуха двенадцать градусов и ниже в течение трех дней и руководствоваться при этом не решением местных органов, а показаниями Белгидромета.
«Одна из самых болезненных и многолетних, до сих пор не решенных проблем в Беларуси — это подключение отопления в
За позднее включение отопления минчане уже раскритиковали городские власти. Отопление в жилом фонде Минска начали включать с понедельника, однако тепло будет приходить в квартиры к минчанам постепенно.