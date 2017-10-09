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15:42 (мск), источник: Sputnik.by

Замерзшие белорусы требуют включать отопление раньше

Обращение по поводу несвоевременного включения отопления направят в Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 9 окт — Sputnik. Петицию с требованием изменить нормы технического кодекса по отоплению пользователи интернета разместили на сайте «Удобный город».

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Автор обращения считает целесообразным подключать отопление при среднесуточной температуре наружного воздуха двенадцать градусов и ниже в течение трех дней и руководствоваться при этом не решением местных органов, а показаниями Белгидромета.

«Одна из самых болезненных и многолетних, до сих пор не решенных проблем в Беларуси — это подключение отопления в осенне-зимний период. Согласно действующему законодательству, “в соответствии с нормами технического кодекса установившейся практики подключение отопления производится при среднесуточной температуре наружного воздуха восемь градусов и ниже в течение пяти дней”. Создается впечатление, что вышеупомянутые нормы по включению отопления входят в противоречие с реальностью, не учитывают особенности климата в нашей стране», — говорится в обращении.

За позднее включение отопления минчане уже раскритиковали городские власти. Отопление в жилом фонде Минска начали включать с понедельника, однако тепло будет приходить в квартиры к минчанам постепенно.

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