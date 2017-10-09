Замерзшие белорусы требуют включать отопление раньше

Автор обращения считает целесообразным подключать отопление при среднесуточной температуре наружного воздуха двенадцать градусов и ниже в течение трех дней и руководствоваться при этом не решением местных органов, а показаниями Белгидромета.

«Одна из самых болезненных и многолетних, до сих пор не решенных проблем в Беларуси — это подключение отопления в осенне-зимний период. Согласно действующему законодательству, “в соответствии с нормами технического кодекса установившейся практики подключение отопления производится при среднесуточной температуре наружного воздуха восемь градусов и ниже в течение пяти дней”. Создается впечатление, что вышеупомянутые нормы по включению отопления входят в противоречие с реальностью, не учитывают особенности климата в нашей стране», — говорится в обращении.