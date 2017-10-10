Социологи: молодые матери отдыхают в два раза меньше отцов

Участниками исследования стали 52 пары, в которых оба партнера получили высшее образование и работали. Испытуемые должны были в течение последнего триместра беременности и первых трех месяцев после родов вести дневник, где они указывали, в какое время и чем они занимались.

Женщины в выходные дни отдыхали в среднем 46−49 минут, пока мужчины занимались домашними и сидели с ребенком. Время мужского отдыха оказалось в два раза больше — около 101 минуты. Мужчины отдыхали 35−47% того времени, что женщины были заняты домашней работой, женщины же — 16−19% соответственно. В рабочие дни обязанности были разделены почти поровну, женщины занимались детьми и домом лишь немного больше, чем мужчины.