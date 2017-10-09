На Южном Урале на 2 суток продлили режим экологической опасности

В Челябинске, Сатке, Карабаше, Троицке и Коркино на двое суток продлен режим «черного» неба — сохраняются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) 1 степени опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные Челябинского Гидрометцентра.

Режим НМУ сохранится до 19 часов среды, 11 октября. Во всех пяти указанных городах наблюдаются явления, препятствующие рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью — инверсия).

Муниципальным образованиям рекомендуют организовать работу по регулированию выбросов и использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров.