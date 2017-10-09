На Южном Урале на 2 суток продлили режим экологической опасности
Трудности с дыханием могут возникнуть в Челябинске, Сатке, Карабаше, Троицке и Коркино.
Трудности с дыханием могут возникнуть в Челябинске, Сатке, Карабаше, Троицке и Коркино.
В Челябинске, Сатке, Карабаше, Троицке и Коркино на двое суток продлен режим «черного» неба — сохраняются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) 1 степени опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные Челябинского Гидрометцентра.
Режим НМУ сохранится до 19 часов среды, 11 октября. Во всех пяти указанных городах наблюдаются явления, препятствующие рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью — инверсия).
Муниципальным образованиям рекомендуют организовать работу по регулированию выбросов и использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров.
Промышленным предприятиям предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух. МЧС советует населению употреблять как можно больше воды или