Выставке рисунков Климта и Шиле в Москве присвоили возрастной ценз 18+

Густав Климт. Поцелуй. 1907—1908

Об этом в понедельник сообщила журналистам на специальном показе экспозиции директор музея Марина Лошак.

Это нужно для того, чтобы посетители задумались о том, как рассказать об этом искусстве или не рассказывать вовсе своим детям. Марина Лошак Директор ГМИИ имени Пушкина

Она также добавила, что творчество и биография Шиле (художник сидел в тюрьме за порнографию) связаны с острыми вещами, которые имеет смысл маркировать, для того, чтобы посетители музея были подготовлены и знали, что «их ждут не только радости, но и специфические ощущения».

Несмотря на это, по словам Лошак, москвичи смогут увидеть беспрецедентную коллекцию из собрания австрийского музея Альбертина не только по количеству, но и по качеству рисунков.

На первой в России масштабной выставке произведений Климта и Шиле будет показано около 100 листов из собрания венского музея Альбертина — 47 работ Густава Климта и 49 — Эгона Шиле.

Все они относятся к разным периодам творчества художников и представляют разные типы рисунка — этюды фигур, связанные с живописными работами, портреты и самостоятельные этюды обнаженной женской модели.

«Подобные работы на бумаге не могут экспонировать часто и долго на свету. Поэтому три месяца резерва, отданные Москве для выставки рисунков Климта и Шиле, — привилегия, которую трудно оценить и нужно воспользоваться ей в полной мере», — сказал ведущий научный сотрудник Отдела искусства стран Европы и Америки XIX—XX вв. еков ГМИИ имени Пушкина, куратор проекта Виталий Мишин.