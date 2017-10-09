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17:51 (мск), источник: ТАСС

Выставке рисунков Климта и Шиле в Москве присвоили возрастной ценз 18+

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Выставка графических работ крупнейших представителей австрийского искусства начала XX века Густава Климта и Эгона Шиле, которая откроется в ГМИИ имени Пушкина 10 октября, рекомендована для лиц старше 18 лет.

Густав Климт. Поцелуй. 1907—1908

Об этом в понедельник сообщила журналистам на специальном показе экспозиции директор музея Марина Лошак.

Это нужно для того, чтобы посетители задумались о том, как рассказать об этом искусстве или не рассказывать вовсе своим детям.
Марина Лошак
Директор ГМИИ имени Пушкина

Она также добавила, что творчество и биография Шиле (художник сидел в тюрьме за порнографию) связаны с острыми вещами, которые имеет смысл маркировать, для того, чтобы посетители музея были подготовлены и знали, что «их ждут не только радости, но и специфические ощущения».

Несмотря на это, по словам Лошак, москвичи смогут увидеть беспрецедентную коллекцию из собрания австрийского музея Альбертина не только по количеству, но и по качеству рисунков.

На первой в России масштабной выставке произведений Климта и Шиле будет показано около 100 листов из собрания венского музея Альбертина — 47 работ Густава Климта и 49 — Эгона Шиле.

Все они относятся к разным периодам творчества художников и представляют разные типы рисунка — этюды фигур, связанные с живописными работами, портреты и самостоятельные этюды обнаженной женской модели.

«Подобные работы на бумаге не могут экспонировать часто и долго на свету. Поэтому три месяца резерва, отданные Москве для выставки рисунков Климта и Шиле, — привилегия, которую трудно оценить и нужно воспользоваться ей в полной мере», — сказал ведущий научный сотрудник Отдела искусства стран Европы и Америки XIX—XX вв.еков ГМИИ имени Пушкина, куратор проекта Виталий Мишин.

Выставка рисунков Густава Климта и Эгона Шиле проходит в рамках года туризма Россия — Австрия 2017, который зимой был анонсирован в Вене. Она будет доступна посетителям до 14 января 2018 года.

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