Выставке рисунков Климта и Шиле в Москве присвоили возрастной ценз 18+

Об этом в понедельник сообщила журналистам на специальном показе экспозиции директор музея Марина Лошак.
Это нужно для того, чтобы посетители задумались о том, как рассказать об этом искусстве или не рассказывать вовсе своим детям.
Марина ЛошакДиректор ГМИИ имени Пушкина
Она также добавила, что творчество и биография Шиле (художник сидел в тюрьме за порнографию) связаны с острыми вещами, которые имеет смысл маркировать, для того, чтобы посетители музея были подготовлены и знали, что «их ждут не только радости, но и специфические ощущения».
Несмотря на это, по словам Лошак, москвичи смогут увидеть беспрецедентную коллекцию из собрания австрийского музея Альбертина не только по количеству, но и по качеству рисунков.
На первой в России масштабной выставке произведений Климта и Шиле будет показано около 100 листов из собрания венского музея Альбертина — 47 работ Густава Климта и 49 — Эгона Шиле.
Все они относятся к разным периодам творчества художников и представляют разные типы рисунка — этюды фигур, связанные с живописными работами, портреты и самостоятельные этюды обнаженной женской модели.
«Подобные работы на бумаге не могут экспонировать часто и долго на свету. Поэтому три месяца резерва, отданные Москве для выставки рисунков Климта и Шиле, — привилегия, которую трудно оценить и нужно воспользоваться ей в полной мере», — сказал ведущий научный сотрудник Отдела искусства стран Европы и Америки XIX—XX вв.еков ГМИИ имени Пушкина, куратор проекта Виталий Мишин.
Выставка рисунков Густава Климта и Эгона Шиле проходит в рамках года туризма Россия — Австрия 2017, который зимой был анонсирован в Вене. Она будет доступна посетителям до 14 января 2018 года.