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16:17 (мск), источник: Om1.ru

До конца октября в Омской области сохранится плюсовая температура

Синоптики рассказали, какая погода будет стоять во второй и третьей декаде месяца.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 94% 755 мм рт. ст. 9 м/с

Официальный портал «Омская губерния» поделился долгосрочным прогнозом погоды, который подготовило Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы.

До конца октября температура воздуха будет колебаться, но устойчивых минусовых показателей не будет. Слой льда на водоёмах пока не образуется.

Вторая декада месяца, с 11 по 20 число октября, окажется тёплой. Ночная температура составит в среднем +5°, дневная — до +15°. Ожидаются дождь, мокрый снег, гололедица.

В третьей декаде, с 21 по 31 октября, в регион придёт похолодание. Ночью температура будет колебаться в районе −9…+3°, дневная — в районе −5…+6°.

Водоёмы покроются льдом с наступлением первых осенних заморозков — устойчивых температур ниже 0°. Скорее всего, это будет уже в ноябре.

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 До конца октября в Омской области сохранится плюсовая температура
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