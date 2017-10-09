До конца октября в Омской области сохранится плюсовая температура
Синоптики рассказали, какая погода будет стоять во второй и третьей декаде месяца.
Синоптики рассказали, какая погода будет стоять во второй и третьей декаде месяца.
Официальный портал «Омская губерния» поделился долгосрочным прогнозом погоды, который подготовило
До конца октября температура воздуха будет колебаться, но устойчивых минусовых показателей не будет. Слой льда на водоёмах пока не образуется.
Вторая декада месяца, с 11 по 20 число октября, окажется тёплой. Ночная температура составит в среднем +5°, дневная — до +15°. Ожидаются дождь, мокрый снег, гололедица.
В третьей декаде, с 21 по 31 октября, в регион придёт похолодание. Ночью температура будет колебаться в районе −9…+3°, дневная — в районе −5…+6°.
Водоёмы покроются льдом с наступлением первых осенних заморозков — устойчивых температур ниже 0°. Скорее всего, это будет уже в ноябре.