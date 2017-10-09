До конца октября в Омской области сохранится плюсовая температура

Официальный портал «Омская губерния» поделился долгосрочным прогнозом погоды, который подготовило Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы.

До конца октября температура воздуха будет колебаться, но устойчивых минусовых показателей не будет. Слой льда на водоёмах пока не образуется.

Вторая декада месяца, с 11 по 20 число октября, окажется тёплой. Ночная температура составит в среднем +5°, дневная — до +15°. Ожидаются дождь, мокрый снег, гололедица.

В третьей декаде, с 21 по 31 октября, в регион придёт похолодание. Ночью температура будет колебаться в районе −9…+3°, дневная — в районе −5…+6°.