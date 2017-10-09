МЧС предупреждает, что вновь ожидаются сильные порывы ветра
Сила ветра во вторник в Калининградской области несколько снизится, но сохранится вероятность достаточно сильных порывов ветра. Об этом предупреждает МЧС в понедельник на своем сайте.
Сила ветра во вторник в Калининградской области несколько снизится, но сохранится вероятность достаточно сильных порывов ветра. Об этом предупреждает МЧС в понедельник на своем сайте.
Ветер ожидается
Напомним, по данным синоптиков, на территории Калининградской области всю неделю будут идти дожди.