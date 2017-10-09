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17:24 (мск), источник: Новый Калининград

МЧС предупреждает, что вновь ожидаются сильные порывы ветра

Сила ветра во вторник в Калининградской области несколько снизится, но сохранится вероятность достаточно сильных порывов ветра. Об этом предупреждает МЧС в понедельник на своем сайте.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 100% 757 мм рт. ст. 7 м/с

Ветер ожидается северо-западный, западный 5−10 м/с, ночью местами порывы до 12−17 м/с, днем — до 11−13 м/с. Высота волн у побережья будет достигать 2,5 метров.

Напомним, по данным синоптиков, на территории Калининградской области всю неделю будут идти дожди.

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