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16:16 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеж с кладбищ вывезли 10 товарных поездов мусора

В общей сложности, это более 36 тысяч тонн отходов.

Источник: Новости Воронежа

В понедельник, 9 октября 2017 года, стало известно о том, что с начала 2017 года с кладбищ Воронежа вывезли 36 тысяч тонн мусора. Этот объем, как отмечают в ПАО «Воронежское похоронное бюро», можно уместить в десяти товарных поездах или 475 ж/д вагонах. Кроме того, за три квартала года утилизировали более 840 аварийных деревьев и сухостоев. По плану же должны были избавиться от сотни деревьев.

В похоронном бюро отмечают, что работы идут в рамках подписанного с властями города договора. По документу, датированному 2015 годом на содержание 11 кладбищ инвестор должен расходовать ежегодно не менее 20 млн рублей. Эти деньги идут как раз на утилизацию деревьев, ремонт контейнеров, завоз воды, покраску бордюров и входных групп.

По данным на конец сентября 2017-го, ВПБ свои обязательства полностью выполнило. Даже с перерасходом денег. К примеру, в 2016 году с городских погостов вывезли 44 тысяч тонн отходов — это на девять тысяч тонн больше, чем указано в соглашении.

«В 2017 году мусора по сравнению с прошлым годом стало больше, — рассказала пресс-секретарь ПАО “Воронежское похоронное бюро” Валентина Усманова. — Частично это связано с тем, что жители частного сектора складируют в контейнеры погостов в том числе свои отходы».

Воронежцам напоминают, что из-за отвлечения ресурсов на вывоз мусора снижается финансирование на другие работы по благоустройству.

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