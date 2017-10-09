«АвтоВАЗ» ликвидирует крупную свалку в Тольятти
К 15 октября планируется ликвидировать крупную свалку на на пересечении ул. Северной и ул. Борковской в Автозаводском районе Тольятти.
К 15 октября планируется ликвидировать крупную свалку на на пересечении ул. Северной и ул. Борковской в Автозаводском районе Тольятти.
Как сообщила мэрия Автограда, работы проводит ПАО «АвтоВАЗ»: предприятие откликнулось на призыв администрации города по расчистке территории. На сегодняшний день с площадки вывезено более 66 т бытовых и строительных отходов, а также порубочные остатки деревьев.