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16:42 (мск), источник: Volga News

«АвтоВАЗ» ликвидирует крупную свалку в Тольятти

К 15 октября планируется ликвидировать крупную свалку на на пересечении ул. Северной и ул. Борковской в Автозаводском районе Тольятти.

Как сообщила мэрия Автограда, работы проводит ПАО «АвтоВАЗ»: предприятие откликнулось на призыв администрации города по расчистке территории. На сегодняшний день с площадки вывезено более 66 т бытовых и строительных отходов, а также порубочные остатки деревьев.

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