«АвтоВАЗ» ликвидирует крупную свалку в Тольятти

Как сообщила мэрия Автограда, работы проводит ПАО «АвтоВАЗ»: предприятие откликнулось на призыв администрации города по расчистке территории. На сегодняшний день с площадки вывезено более 66 т бытовых и строительных отходов, а также порубочные остатки деревьев.