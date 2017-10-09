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18:21 (мск), источник: Kazinform

Казахстанские телепрограммы популярны в Китае и Юго-Восточной Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Казахстанские программы, транслируемые в Китае и Юго-Восточной Азии, стали популярными, сообщил вице-министра информации и коммуникаций РК Алан Ажибаев на пресс-конференция в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приезд зарубежных гостей на “Astana Media week”, означает то, что нашим контентом интересуются. Мы совершили первые шаги к тому, что казахстанский контент, который произведен на наших телеканалах, уже популярен в ряде стран азиатских государств. Например, в Китае, Юго-Восточной Азии популярны казахстанские проекты», — сказал вице-министр.

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Он отметил, что рынок масс-медиа — это привлечение, прежде всего, не только наших казахстанских продюсеров и казахстанских продакшин-компаний, но и зарубежных телекомпаний.

«Площадка КМО открыта для всех телеканалов и зарубежных гостей. Хочу подчеркнуть, что для нас важен старт. Важно то, что мы фактически открыли бутылку с джином. Мы надеемся, на то, что “Astana Media week” откроет новых талантливых людей, живущих в нашей стране», — сказал Ажибаев.

В настоящее время в «Казмедиа орталығы» уже присутствуют западные компании. Здесь открыты корреспондентские пункты и создана работа для любого вида деятельности, связанной с медиасферой. Надеемся, что Астана станет региональным хабом Центральной Азии и, возможно, даже Юго-Восточной Азии.

Напомним, Казахстанская медиа-неделя «Astana Media Week», организованная «Қазмедиа орталығы» по поручению Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан, проводилась на территории международного медиа-хаба «Қазмедиа орталығы» с 4 по 6 октября 2017 года.

Медиа-неделя собрала более 2 000 участников, 103 спикера в рамках организованных 10 мероприятий.

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