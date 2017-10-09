Казахстанские телепрограммы популярны в Китае и Юго-Восточной Азии
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Казахстанские программы, транслируемые в Китае и
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Казахстанские программы, транслируемые в Китае и
«Приезд зарубежных гостей на “Astana Media week”, означает то, что нашим контентом интересуются. Мы совершили первые шаги к тому, что казахстанский контент, который произведен на наших телеканалах, уже популярен в ряде стран азиатских государств. Например, в Китае,
Он отметил, что рынок
«Площадка КМО открыта для всех телеканалов и зарубежных гостей. Хочу подчеркнуть, что для нас важен старт. Важно то, что мы фактически открыли бутылку с джином. Мы надеемся, на то, что “Astana Media week” откроет новых талантливых людей, живущих в нашей стране», — сказал Ажибаев.
В настоящее время в «Казмедиа орталығы» уже присутствуют западные компании. Здесь открыты корреспондентские пункты и создана работа для любого вида деятельности, связанной с медиасферой. Надеемся, что Астана станет региональным хабом Центральной Азии и, возможно, даже
Напомним, Казахстанская