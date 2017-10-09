Врачи скрыли смерть пациента, проведшего в коме 15 лет

Согласно источнику, на который ссылается издание, смерть мужчины скрыли от общественности.

Сообщается, что команда медиков приняла такое решение, сославшись на желание семьи не распространяться о судьбе родственника и ошибочно не связать терапию, которая позволила вывести 35-летнего мужчину из вегетативного состояния, со смертью.

Как пояснили ученые, привести пациента в состояние минимального сознания помогла операция. Вмешательство позволило подсоединить блуждающий нерв к источнику электрического тока.