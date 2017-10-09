Врачи скрыли смерть пациента, проведшего в коме 15 лет
Пациент, которому частично вернули сознание спустя 15 лет пребывания в вегетативном состоянии, умер от инфекции легких через несколько месяцев после лечения, передает Guardian.
Пациент, которому частично вернули сознание спустя 15 лет пребывания в вегетативном состоянии, умер от инфекции легких через несколько месяцев после лечения, передает Guardian.
Согласно источнику, на который ссылается издание, смерть мужчины скрыли от общественности.
Сообщается, что команда медиков приняла такое решение, сославшись на желание семьи не распространяться о судьбе родственника и ошибочно не связать терапию, которая позволила вывести 35-летнего мужчину из вегетативного состояния, со смертью.
Как пояснили ученые, привести пациента в состояние минимального сознания помогла операция. Вмешательство позволило подсоединить блуждающий нерв к источнику электрического тока.
Стимуляция длилась в течение полугода. В результате мужчина стал реагировать на просьбы окружающих и следить взглядом за людьми. Однако через