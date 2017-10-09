Посмотрите, как передвигаются морские звезды (и ждите кошмаров)
Обычно мы видим морских звезд, просто лежащими на дне. Но знаете, как они передвигаются? Почти как монстры в фильмах ужасов!
Обычно мы видим морских звезд, просто лежащими на дне. Но знаете, как они передвигаются? Почти как монстры в фильмах ужасов!
Ролик снял Зеб Хэллок на пляже в Северной Каролине еще в 2012 году. В начале октября 2017-го ролик заметили пользователи соцсетей. Они даже сделали ускоренный вариант, который выглядит еще страшнее.
Но больше всего их испугал странный объект, который появился в верхнем левом углу кадра в конце видео. Что это? Нога гигантского ребенка?
В описании к своему видео Зеб Хэллок успокоил зрителей: это нога его четырехлетнего сына, который сел на корточки возле морской звезды. «Выглядит странной деформацией, но это нормальный вид ступни четырехлетнего ребенка», — написал автор ролика.