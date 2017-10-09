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17:13 (мск), источник: Meduza

Посмотрите, как передвигаются морские звезды (и ждите кошмаров)

Обычно мы видим морских звезд, просто лежащими на дне. Но знаете, как они передвигаются? Почти как монстры в фильмах ужасов!

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Ролик снял Зеб Хэллок на пляже в Северной Каролине еще в 2012 году. В начале октября 2017-го ролик заметили пользователи соцсетей. Они даже сделали ускоренный вариант, который выглядит еще страшнее.

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Но больше всего их испугал странный объект, который появился в верхнем левом углу кадра в конце видео. Что это? Нога гигантского ребенка? Чья-то рука, вывернутая под непривычным углом?

Во время загрузки произошла ошибка.«Это-то ладно, а что ЭТО такое?»
Во время загрузки произошла ошибка.«Это ступня гигантского младенца» — «Этого?»
Во время загрузки произошла ошибка.«Это его обувь» — «Сэр, но какая же обувь выглядит, как сырые куриные грудки?»
Во время загрузки произошла ошибка.«Выглядит как чья-то кисть. Рука стоит ладонью на песке. Похоже, кто-то еще пытался снимать [морскую звезду]»

В описании к своему видео Зеб Хэллок успокоил зрителей: это нога его четырехлетнего сына, который сел на корточки возле морской звезды. «Выглядит странной деформацией, но это нормальный вид ступни четырехлетнего ребенка», — написал автор ролика.

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