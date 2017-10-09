Посмотрите, как передвигаются морские звезды (и ждите кошмаров)

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Lbg-tQ6FJgQ?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ролик снял Зеб Хэллок на пляже в Северной Каролине еще в 2012 году. В начале октября 2017-го ролик заметили пользователи соцсетей. Они даже сделали ускоренный вариант, который выглядит еще страшнее.

Но больше всего их испугал странный объект, который появился в верхнем левом углу кадра в конце видео. Что это? Нога гигантского ребенка? Чья-то рука, вывернутая под непривычным углом?