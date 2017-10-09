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17:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Власти Воронежа перенесли остановку «Улица Манежная»

Новый павильон установили за музеем «Арсенал».

Источник: РИА "Воронеж"

Остановку «Улица Манежная» в Воронеже перенесли. Теперь автобусы должны останавливаться за музеем «Арсенал». Решение приняла межведомственная комиссия, в которую входят городское управление транспорта и управление ГИБДД, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе мэрии в понедельник, 8 октября.

Как рассказали в мэрии, остановку перенесли, потому что она размещалась на пешеходном переходе. Однако, по словам воронежцев, автобусы продолжают останавливаться на старом месте.

— Старую остановку не снесли, потому что она часть остановочного комплекса. Там еще остался дорожный знак, разрешающий остановку. С владельцем павильона ведут переговоры — просто так убрать комплекс нельзя. Однако автобусы обязаны останавливаться на новой остановке по Правилам дорожного движения, — объяснили в мэрии.

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