Власти Воронежа перенесли остановку «Улица Манежная»

Источник: РИА "Воронеж"

Остановку «Улица Манежная» в Воронеже перенесли. Теперь автобусы должны останавливаться за музеем «Арсенал». Решение приняла межведомственная комиссия, в которую входят городское управление транспорта и управление ГИБДД, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе мэрии в понедельник, 8 октября.

Как рассказали в мэрии, остановку перенесли, потому что она размещалась на пешеходном переходе. Однако, по словам воронежцев, автобусы продолжают останавливаться на старом месте.