Власти Воронежа перенесли остановку «Улица Манежная»
Новый павильон установили за музеем «Арсенал».
Новый павильон установили за музеем «Арсенал».
Остановку «Улица Манежная» в Воронеже перенесли. Теперь автобусы должны останавливаться за музеем «Арсенал». Решение приняла межведомственная комиссия, в которую входят городское управление транспорта и управление ГИБДД, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Как рассказали в мэрии, остановку перенесли, потому что она размещалась на пешеходном переходе. Однако, по словам воронежцев, автобусы продолжают останавливаться на старом месте.
— Старую остановку не снесли, потому что она часть остановочного комплекса. Там еще остался дорожный знак, разрешающий остановку. С владельцем павильона ведут переговоры — просто так убрать комплекс нельзя. Однако автобусы обязаны останавливаться на новой остановке по Правилам дорожного движения, — объяснили в мэрии.