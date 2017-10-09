В кинотеатрах установят минимальную квоту для узбекских фильмов
Согласно новым требованиям, в общегодовом объеме показанных фильмов не менее 10% должны быть местного производства.
Согласно новым требованиям, в общегодовом объеме показанных фильмов не менее 10% должны быть местного производства.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Правительство Узбекистана намерено установить минимальную квоту для показа узбекских фильмов в создаваемой общереспубликанской кинопрокатной сети, сообщает корреспондент Sputnik.
Квота будет введена разрабатываемым сегодня Положением о порядке осуществления проката и показа фильмов. В частности, пока планируется установить норму в объеме не менее 10% в совокупном исчислении от общего годового экранного времени частных кинотеатров.
Новая общереспубликанская кинопрокатная сеть будет создана в течение нескольких ближайших месяцев на базе государственного унитарного предприятия «Республиканский кинофонд», областных подразделений и подведомственных кинотеатров «Узбеккино», а также частных кинотеатров по согласованию с их владельцами.
Это решение, по мнению экспертов, позволит запустить эффективно работающую и приносящую прибыль кинотеатрам единую репертуарную политику в сфере организации показа фильмов населению.
Для формирования прокатной политики будет создан Общественный репертуарный совет с участием представителей «Узбеккино» и частных кинотеатров. Также планируется установить единые технические требования к демонстрируемой кинопродукции, кинотеатрам и кинозалам независимо от формы собственности.
Напомним, что президент Узбекистана в августе утвердил ряд мер по поддержке и дальнейшему развитию национальной кинематографии, в том числе параметры государственного заказа в сфере кино на ближайшие годы. Так, например, в 2018 году планируется профинансировать 20 полнометражных художественных фильмов, а с 2020 года — по 30 ежегодно.