В кинотеатрах установят минимальную квоту для узбекских фильмов

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Правительство Узбекистана намерено установить минимальную квоту для показа узбекских фильмов в создаваемой общереспубликанской кинопрокатной сети, сообщает корреспондент Sputnik.

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Квота будет введена разрабатываемым сегодня Положением о порядке осуществления проката и показа фильмов. В частности, пока планируется установить норму в объеме не менее 10% в совокупном исчислении от общего годового экранного времени частных кинотеатров.

Новая общереспубликанская кинопрокатная сеть будет создана в течение нескольких ближайших месяцев на базе государственного унитарного предприятия «Республиканский кинофонд», областных подразделений и подведомственных кинотеатров «Узбеккино», а также частных кинотеатров по согласованию с их владельцами.

Это решение, по мнению экспертов, позволит запустить эффективно работающую и приносящую прибыль кинотеатрам единую репертуарную политику в сфере организации показа фильмов населению.

Для формирования прокатной политики будет создан Общественный репертуарный совет с участием представителей «Узбеккино» и частных кинотеатров. Также планируется установить единые технические требования к демонстрируемой кинопродукции, кинотеатрам и кинозалам независимо от формы собственности.