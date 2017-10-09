С 10 октября по 15 ноября изменится расписание шести казанских электричек

Расписание изменится 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 31 октября, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15 ноября у пригородных поездов № 6421 сообщением Сосновка — Казань (отправление со станции Сосновка в 03.06, прибытие на станцию Казань в 07.06), № 6701 сообщением Аэропорт — Казань (отправление со станции Аэропорт в 07.04, прибытие на станцию Казань в 07.32), № 6403 сообщением Арск — Казань (отправление со станции Арск в 06.09, прибытие на станцию Казань в 07.53), № 6402 сообщением Казань — Бирюли (отправление со станции Казань в 07.20, прибытие на станцию Бирюли в 08.19), № 6422 сообщением Казань — Сосновка (отправление со станции Казань в 07.55, прибытие на станцию Сосновка в 11.23).