С 10 октября по 15 ноября изменится расписание шести казанских электричек
(Город Казань KZN.RU, 9 октября). С 10 октября по 15 ноября изменится расписание шести казанских электричек. Это связано с ремонтными работами.
(Город Казань KZN.RU, 9 октября). С 10 октября по 15 ноября изменится расписание шести казанских электричек. Это связано с ремонтными работами.
Расписание изменится 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 31 октября, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15 ноября у пригородных поездов № 6421 сообщением Сосновка — Казань (отправление со станции Сосновка в 03.06, прибытие на станцию Казань в 07.06), № 6701 сообщением Аэропорт — Казань (отправление со станции Аэропорт в 07.04, прибытие на станцию Казань в 07.32), № 6403 сообщением Арск — Казань (отправление со станции Арск в 06.09, прибытие на станцию Казань в 07.53), № 6402 сообщением Казань — Бирюли (отправление со станции Казань в 07.20, прибытие на станцию Бирюли в 08.19), № 6422 сообщением Казань — Сосновка (отправление со станции Казань в 07.55, прибытие на станцию Сосновка в 11.23).
10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 30, 31 октября, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14 ноября изменится расписание пригородного поезда № 6410 сообщением Казань — Сосновка (отправление со станции Казань в 21.24, прибытие на станцию Сосновка в 01.05).
Информацию о расписании движения пригородных поездов можно получить круглосуточно по телефону 8−937−625−04−33, сообщает