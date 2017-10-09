Роман Скляр назвал основные причины авиакатастроф в Казахстане

Источник: Kapital.kz

Об этом на пресс- конференции сообщил вице- министр по инвестициям и развитию Роман Скляр, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

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«В последние месяцы у нас произошел ряд авиационных происшествий. К сожалению, в пяти катастрофах погибли 11 человек. В прошлом году было три катастрофы — погибли семь человек. Количество авиационных происшествий без человеческих жертв сохраняется на том же уровне: 3−4 происшествия в год. Относительный показатель безопасности полетов на тяжелых и средних транспортных воздушных судах при пассажирских перевозках по катастрофам и авиационным происшествиям за 2017 год имеет отрицательное значение в сравнении с предыдущими годами», — отметил Роман Скляр.

По данным вице-министра, по видам классификации рост катастроф заметен именно в легкой авиации.

«В 2014 году из двух катастроф одна была с легкой авиацией, а одна со сверхлегкой. В 2015 году было три катастрофы, а одна лёгкая и две сверхлегкие, в прошлом году также как и в 2016 году. В этом году лёгкая и одна в средней», — пояснил он.

В числе основных причин трагических происшествий, по словам Романа Скляра, погодные условия, человеческий фактор и неисправность техники.

«Причины следующие: столкновение с землёй в управляемом полёте, потеря управления в полете, столкновение с препятствиями на малой высоте и отказы систем воздушных судов или отказы двигателей. Большинство ошибок пилотов — это результат переоценки своих навыков и возможностей. С каждым годом число летных аппаратов в малой авиации растёт, так в прошлом году было 602, в этом 662, из них 382 аппарата обладают сертификатом лётной годности, и соответственно, готовы к полетам», — рассказал Роман Скляр.