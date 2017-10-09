Дублер Московского проспекта в Воронеже появится в 2019 году

Источник: РИА "Воронеж"

Альтернативная магистраль проблемного участка движения может появиться уже к концу 2019 года, сообщил руководитель областного департамента транспорта и автомобильных дорог Максим Оськин на пресс-конференции в понедельник, 9 октября.

Максим Оськин сообщил, что для реализации проекта необходимо решить ряд вопросов. В частности, на пути строительства дороги планируется снос ветхого частного сектора. Также предполагается выкупить частные территории от кольца возле птичьего рынка до проезда Ясный. Кроме того, рассматривается вариант строительства дороги, которая соединит улицы 45-й Стрелковой Дивизии и Беговую, через промзону. Исходя из объема необходимых работ, полная стоимость строительства будет рассчитываться проектной документацией.

Новая дорога пройдет по улице Солнечной. На перекрестках с улицами Хользунова, Беговой и 45-й Стрелковой Дивизии организуют кольцевое движение.

— Деньги на строительство магистрали будут областные или городские. Попробуем заявиться (на участие в федеральной программе прим. РИА «Воронеж»), смотря, какая стоимость будет, — сказал Максим Оськин.

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