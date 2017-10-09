Дублер Московского проспекта в Воронеже появится в 2019 году
Власти планируют разработать проект строительства дублера Московского проспекта в Воронеже в 2018 году.
Власти планируют разработать проект строительства дублера Московского проспекта в Воронеже в 2018 году.
Альтернативная магистраль проблемного участка движения может появиться уже к концу 2019 года, сообщил руководитель областного департамента транспорта и автомобильных дорог Максим Оськин на
Максим Оськин сообщил, что для реализации проекта необходимо решить ряд вопросов. В частности, на пути строительства дороги планируется снос ветхого частного сектора. Также предполагается выкупить частные территории от кольца возле птичьего рынка до проезда Ясный. Кроме того, рассматривается вариант строительства дороги, которая соединит улицы 45-й Стрелковой Дивизии и Беговую, через промзону. Исходя из объема необходимых работ, полная стоимость строительства будет рассчитываться проектной документацией.
— Деньги на строительство магистрали будут областные или городские. Попробуем заявиться (на участие в федеральной программе прим. РИА «Воронеж»), смотря, какая стоимость будет, — сказал Максим Оськин.
Контекст
Заняться созданием дублера Московского проспекта и отложить строительство развязки «Антонова-Овсеенко — Московский проспект» городские власти предложили в августе 2017 года. По словам главы администрации города Александра Гусева, развязка на пересечении улицы