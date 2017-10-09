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18:36 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарские ученые создали и запатентовали «гибкое» зеркало

Ученые Самарского государственного технического университета и ракетно-космического центра «Прогресс» разработали и запатентовали в России и в США новый способ уменьшения погрешности телескопов с использованием управляемого деформируемого зеркала, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Источник: AP 2017

Запатентованный способ повышает разрешающую способность телескопов за счет улучшения конструкции «гибкого» зеркала и высокой точности управления активной оптической системой. Авторами изобретения стали заведующий кафедрой «Механика» СамГТУ, профессор, доктор технических наук Яков Клебанов, первый заместитель генерального директора, генеральный конструктор, начальник РКЦ «Прогресс», доктор технических наук Равиль Ахметов и доцент СамГТУ, кандидат физико-математических наук Константин Поляков.

Работы выполнялись в Инжиниринговом центре Аэрокосмического кластера Самарской области, главным направлением деятельности которого является улучшение качества изображения при дистанционном зондировании Земли и наблюдении космических объектов.

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