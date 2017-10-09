Самарские ученые создали и запатентовали «гибкое» зеркало
Ученые Самарского государственного технического университета и
Ученые Самарского государственного технического университета и
Запатентованный способ повышает разрешающую способность телескопов за счет улучшения конструкции «гибкого» зеркала и высокой точности управления активной оптической системой. Авторами изобретения стали заведующий кафедрой «Механика» СамГТУ, профессор, доктор технических наук Яков Клебанов, первый заместитель генерального директора, генеральный конструктор, начальник РКЦ «Прогресс», доктор технических наук Равиль Ахметов и доцент СамГТУ, кандидат
Работы выполнялись в Инжиниринговом центре Аэрокосмического кластера Самарской области, главным направлением деятельности которого является улучшение качества изображения при дистанционном зондировании Земли и наблюдении космических объектов.