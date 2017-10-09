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17:38 (мск), источник: Новая Кубань

У краснодарцев упадет давление в водопроводных трубах

Снижение давления связано с промывкой водовода.

Краснодар. 9 октября — Новая Кубань. Профилактические работы запланированы на 10 октября.

С 8 утра в домах жителей различных микрорайонах краевого центра может наблюдаться снижение давления в сетях водопровода.

В департаменте городского хозяйства и ТЭК сообщили, что ООО «Краснодар Водоканал» будет производить промывку водовода от Елизаветинского водозабора.

Мера призвана повысить качество подаваемой питьевой воды. Работы будут вестись на участке протяжённостью 5 км. Специалисты планируют завершить их к 10:00 11 октября.

Временные неудобства будут испытывать жители Прикубанского, Западного, Центрального округов, частного сектора Славянского микрорайона, а также Московского, Музыкального микрорайонов.

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