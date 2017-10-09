У краснодарцев упадет давление в водопроводных трубах
Снижение давления связано с промывкой водовода.
Снижение давления связано с промывкой водовода.
Краснодар. 9 октября — Новая Кубань. Профилактические работы запланированы на 10 октября.
С 8 утра в домах жителей различных микрорайонах краевого центра может наблюдаться снижение давления в сетях водопровода.
В департаменте городского хозяйства и ТЭК сообщили, что ООО «Краснодар Водоканал» будет производить промывку водовода от Елизаветинского водозабора.
Мера призвана повысить качество подаваемой питьевой воды. Работы будут вестись на участке протяжённостью 5 км. Специалисты планируют завершить их к 10:00 11 октября.
Временные неудобства будут испытывать жители Прикубанского, Западного, Центрального округов, частного сектора Славянского микрорайона, а также Московского, Музыкального микрорайонов.