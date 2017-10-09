У краснодарцев упадет давление в водопроводных трубах

Краснодар. 9 октября — Новая Кубань. Профилактические работы запланированы на 10 октября.

С 8 утра в домах жителей различных микрорайонах краевого центра может наблюдаться снижение давления в сетях водопровода.

В департаменте городского хозяйства и ТЭК сообщили, что ООО «Краснодар Водоканал» будет производить промывку водовода от Елизаветинского водозабора.

Мера призвана повысить качество подаваемой питьевой воды. Работы будут вестись на участке протяжённостью 5 км. Специалисты планируют завершить их к 10:00 11 октября.