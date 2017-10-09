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16:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Делегация из Норвегии в восторге от увиденного в Крыму

Иностранцы посещают самые знаковые достопримечательности полуострова и общаются с крымчанами.

Источник: РИА "Новости"

Первая в истории российского Крыма делегация из Норвегии уже пятый день гостит на полуострове. 13 депутатов муниципального уровня, ученых, предпринимателей и культурных деятелей из Норвегии и Германии под руководством «народного дипломата» Хендрика Вебера прилетели в Симферополь вечером 5 октября, а уже на следующий день они посетили винзавод «Массандра» и МДЦ «Артек».

Напомним, находясь в «Артеке», один из норвежских делегатов — врач из группы медиков Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Монс Ли — узнал, что его организации присудили Нобелевскую премию мира за большой вклад в вопрос ограничения ядерного оружия и его уничтожения.

Монс Ли — доктор по профессии, у него была практика в Архангельске, хоть русским языком он и не владеет. В составе инициативной группы он много лет выступал за уничтожение ядерного оружия. Мало того, 4 года он возглавлял эту самую группу. Очень знаково, что норвежский доктор узнал эту новость именно здесь, в Крыму.
глава немецкой национально-культурной автономии Республики Крым, депутат Госсовета Юрий Гемпель

По его словам, иностранцы в восторге от увиденного.

— Впечатления у делегации самые положительные, ведь СМИ в Норвегии и Германии дают негатив по Крыму, а здесь они увидели совершенно другую картину — полную противоположность тому, о чем пишут большинство норвежских газет, — сказал Юрий Гемпель.

7 октября иностранные гости посетили Ливадийский дворец и тоже остались очень довольны:

— Еле вытащили их оттуда, они были восхищены дворцом и его историей. Особенно тем фактом, что знаменитая Ялтинская конференция, которая во многом стала залогом мира, проходила в стенах дворца в 1945 году.

8 октября делегаты наслаждались красотами Ласточкиного гнезда и Никитского ботанического сада.

Сегодня иностранные гости возложили цветы к мемориальному комплексу на Сапун-горе в Севастополе, а также пообщались с простыми жителями города-героя.

— Живое общение было очень важным моментом. Делегаты убедились, что крымчане счастливы вернуться на историческую Родину и полностью поддерживают присоединение Крыма к России, — подчеркнул Юрий Гемпель.

Завтра, 10 октября, у норвежцев и немцев тоже насыщенная программа. Сперва они посетят республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе, а затем встретятся с вице-премьером Крыма и постоянный представителем Республики Крым при президенте РФ Георгием Мурадовым.

Всего же норвежцы и немцы пробудут в Крыму до 12 октября.

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