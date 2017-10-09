Директор «Такси Алмаз» Пузиков отпущен под домашний арест

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 окт — Sputnik. Директору «Такси Алмаз 7788», которому предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, изменили меру пресечения: его перевели на домашний арест, сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

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«Принято решение об изменении к директору ООО действующей меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест. Данное решение санкционировано прокурором», — сообщила Sputnik в понедельник Гончарова.

Такое решение было обусловлено тем, что обвиняемый активно сотрудничал со следствием, раскаялся в содеянном и полностью возместил установленный по делу ущерб. Возмещенный ущерб составил более 1 миллиона 400 тысяч рублей, уточнили в СК. Следственные действия по делу продолжаются.