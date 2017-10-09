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17:22 (мск), источник: Sputnik.by

Директор «Такси Алмаз» Пузиков отпущен под домашний арест

Обвиненный в неуплате налогов Виталий Пузиков раскаялся в содеянном и полностью возместил ущерб в размере более 700 тысяч долларов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 окт — Sputnik. Директору «Такси Алмаз 7788», которому предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, изменили меру пресечения: его перевели на домашний арест, сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

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«Принято решение об изменении к директору ООО действующей меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест. Данное решение санкционировано прокурором», — сообщила Sputnik в понедельник Гончарова.

Такое решение было обусловлено тем, что обвиняемый активно сотрудничал со следствием, раскаялся в содеянном и полностью возместил установленный по делу ущерб. Возмещенный ущерб составил более 1 миллиона 400 тысяч рублей, уточнили в СК. Следственные действия по делу продолжаются.

Владелец такси «Алмаз» Пузиков был задержан в середине июня этого года. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) Уголовного кодекса Беларуси. Следователи установили, что в течение нескольких последних лет Пузиков получал как от официальных таксистов, так и от так называемых «бомбил» наличные деньги, которые он не отражал в бухгалтерских отчетах. Речь шла о неуплаченных налогах на сумму, эквивалентную 750 тысячам долларов США.

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