Автобусы семи новых маршрутов в Нижнем Новгороде выйдут в рейсы в конце октября

Источник: РИА "Новости"

По словам Белова, у перевозчиков есть до 60 дней, чтобы подготовить подвижной состав, но они взяли на себя обязательство выйти в конце месяца.

«В любом случае это большой плюс. В 2018 году мы эту работу продолжить. Закупку муниципального подвижного состава также нужно продолжать», — отметил он.