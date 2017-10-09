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17:47 (мск), источник: НТА-Приволжье

Автобусы семи новых маршрутов в Нижнем Новгороде выйдут в рейсы в конце октября

Как сообщил по итогам оперативного совещания глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, до конца октября на маршруты выйдут порядка 80 автобусов по итогам очередных конкурсов на право перевозок.

Источник: РИА "Новости"

По словам Белова, у перевозчиков есть до 60 дней, чтобы подготовить подвижной состав, но они взяли на себя обязательство выйти в конце месяца.

«В любом случае это большой плюс. В 2018 году мы эту работу продолжить. Закупку муниципального подвижного состава также нужно продолжать», — отметил он.

Напомним, 5 октября на открытом конкурсе были разыграны семь маршрутов: № 14 от автовокзала «Щербинки» до улицы Деловая, № 39 от АО «Лазурь» к микрорайону «Седьмое небо», № 63 «Южное шоссе — улица Бориса Корнилова», № 71 «Площадь Свободы — улица Федосеенко», № 79 от станции Петряевка до автовокзала «Щербинки», № 89 от Московского шоссе к автовокзалу «Щербинки», а также № 92, который будет следовать от улицы Бурнаковская до микрорайона «Цветы».

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