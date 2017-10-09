Автобусы семи новых маршрутов в Нижнем Новгороде выйдут в рейсы в конце октября

По словам Белова, у перевозчиков есть до 60 дней, чтобы подготовить подвижной состав, но они взяли на себя обязательство выйти в конце месяца.
«В любом случае это большой плюс. В 2018 году мы эту работу продолжить. Закупку муниципального подвижного состава также нужно продолжать», — отметил он.
Напомним, 5 октября на открытом конкурсе были разыграны семь маршрутов: № 14 от автовокзала «Щербинки» до улицы Деловая, № 39 от АО «Лазурь» к микрорайону «Седьмое небо», № 63 «Южное шоссе — улица Бориса Корнилова», № 71 «Площадь Свободы — улица Федосеенко», № 79 от станции Петряевка до автовокзала «Щербинки», № 89 от Московского шоссе к автовокзалу «Щербинки», а также № 92, который будет следовать от улицы Бурнаковская до микрорайона «Цветы».