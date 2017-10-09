В Нижнем Новгороде детям вновь разрешили посещать бассейны

Источник: РИА "Новости"

В Нижнем Новгороде отменен запрет на посещение бассейнов для детей до 14 лет включительно.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении Роспотребнадзора, эпидемиологическая обстановка с заболеваемостью энтеровирусными инфекциями, в том числе серозным менингитом, стабилизировалась. В связи с этим ограничительные мероприятия прекращены.

Также снимется запрет на проведение в закрытых помещениях массовых культурных, спортивных и других мероприятий с участием детей, восстанавливается работа детских игровых комнат (площадок) в торгово-развлекательных центрах.