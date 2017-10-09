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17:14 (мск), источник: ИА REGNUM

В Нижнем Новгороде детям вновь разрешили посещать бассейны

Эпидемиологическая обстановка с заболеваемостью серозным менингитом стабилизировалась.

Источник: РИА "Новости"

В Нижнем Новгороде отменен запрет на посещение бассейнов для детей до 14 лет включительно.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении Роспотребнадзора, эпидемиологическая обстановка с заболеваемостью энтеровирусными инфекциями, в том числе серозным менингитом, стабилизировалась. В связи с этим ограничительные мероприятия прекращены.

Также снимется запрет на проведение в закрытых помещениях массовых культурных, спортивных и других мероприятий с участием детей, восстанавливается работа детских игровых комнат (площадок) в торгово-развлекательных центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала сентября в Нижнем Новгороде детям до 14 лет было запрещено был посещать бассейны. Запрет был введен в связи с сезонным подъёмом заболеваемости энтеровирусной инфекцией, в том числе серозным менингитом.

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