В Самарской Луке восстановили родник Низинный

Сотрудники национального парка расчистили русло родника от ила и укрепили его бутовым камнем. Над источником оборудовали защитную дамбу, а площадку вокруг родника выровняли щебнем, сделали тропы и спуски. Кроме этого, обустроили подъездной путь и стоянку для автотранспорта, установили срубовую беседку и информационные стенды.