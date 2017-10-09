Дожди в выходные: в Молдове выпали две месячные нормы осадков

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Объем осадков, выпавших в Молдове c 2 по 8 октября, значительно превысил норму, при этом дожди преимущественно отмечались в выходные дни.

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Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, на большей части страны, преимущественно в южных районах Молдовв, объем осадков за неделю составил 28−72 мм, что составляет от одной до двух с половиной месячных норм.

Местами, как пояснили синоптики, объем осадков достиг 11−25 мм, это 1,5−3,5 недельной нормы. Лишь в некоторых районах на севере Молдовы показатель оказался ниже нормы.

В целом на минувшей неделе температура воздуха была близка к типичным для этого времени года значениям, немного уступая норме. Средний показатель равнялся +9,5, +11,5 градуса по Цельсию.

При этом перепад температур за неделю превысил 20 градусов. 2 и 3 октября местами отмечались заморозки в воздухе интенсивностью —1, —2 градуса. Максимальная температура воздуха повышалась до +23 градусов. Такие показатели приборы зарегистрировали в Комрате, Кагуле и Чадыр-Лунге.

«Заморозки в воздухе и на поверхности почвы создавали угрозу повреждения неубранного урожая овощных культур, сбор которого еще продолжается», — пояснили в Госгидрометеослужбе.