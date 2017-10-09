Расшифрован геном самого вонючего фрукта

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«Меня как генетика, естественно, интересовал геном дуриана: какой ген дает ему такой резкий запах, как у него появляется его колючая кожура», — прокомментировал один из авторов работы, профессор Сингапурского национального центра изучения рака Тех Бин Тин.

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Авторы статьи исследовали отдельную разновидность дуриана под названием Musang King. Она известна своей нежной мякотью и сильным запахом. Ученые выяснили, что геном фрукта содержит около 46 тысяч генов — вдвое больше, чем геном человека. Используя новейшие данные, генетики также проследили эволюцию дуриана и его родственные связи с какао 65 млн лет назад.

Изучив различные части растения, генетики выявили группу генов, кодирующих метионин-гамма-лиазы — белки, которые регулируют синтез летучих ароматических соединений, в том числе и серы.

Таким образом, оказались правы те, кто в запахе дуриана различал запах серы.

Ученые предполагают, что в природе острый запах дуриана должен привлекать животных и таким образом помогать растению распространяться. Впрочем, многие виды дуриана находятся под угрозой исчезновения из-за общего снижения биоразнообразия.