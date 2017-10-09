Тёплый вторник обещают казахстанцам синоптики

Источник: Informburo.kz

Согласно данным синоптиков, в республике сохранится погода без осадков. В тыл антициклону распространяется тёплый воздух с Передней Азии. Лишь в Южно-Казахстанской и Кызылординской областях ожидается усиление ветра.

Прогноз погоды на 10 октября по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

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В Астане осадков не ожидается. Температура воздуха ночью — 0… -2 градуса, днём +11…+13.

В Алматы переменная облачность, день пройдёт без осадков. Температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов тепла. Днём воздух прогреется до +18…+20 градусов.

В Акмолинской области осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 0 до -5 градусов, днём от +10 до +15.

В Актюбинской области осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов. Днём воздух прогреется до 12−17 градусов тепла.

В Алматинской области переменная облачность. Ночью от +3 до +8 градусов, днём 18−23 градуса тепла.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла. Температурный фон днём составит от +18 до +23 градуса по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области синоптики обещают дождь, переходящий в снег. Температура воздуха ночью от -2 до -7. Днём столбик термометра поднимется до 7−12 градусов тепла.

В Жамбылской области день пройдёт без осадков. Температура воздуха составит от 3 до 8 градусов ночью и до 18−23 градуса тепла днём.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов тепла, днём от 15 до 20 градусов по Цельсию.

В Карагандинской области синоптики обещают солнечную погоду. Ночью температура воздуха от -1 до -6 градусов, днём ожидается от +10 до +15.

В Костанайской области переменная облачность. Ночью на территории региона ожидается от 0 до -5 градусов по Цельсию, днём от +10 до +15.

В Кызылординской области ясная солнечная погода. Температура воздуха ночью составит от 5 до +10, днём от +21 до +26 градусов.

В Мангистауской области без осадков. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. Температурный фон днём составит от +18 до +23 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области день пройдёт без осадков. Температура воздуха составит от 0 до -5 градусов ночью, и от +10 до +15 днём.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность. Ночью температура воздуха от 0 до +5 градусов, днём от 10 до 15 градусов по Цельсию.