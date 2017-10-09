Тёплый вторник обещают казахстанцам синоптики
Тёплая и ясная погода ожидает казахстанцев.
Тёплая и ясная погода ожидает казахстанцев.
Согласно данным синоптиков, в республике сохранится погода без осадков. В тыл антициклону распространяется тёплый воздух с Передней Азии. Лишь в
Прогноз погоды на 10 октября по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане осадков не ожидается. Температура воздуха ночью — 0… -2 градуса, днём +11…+13.
В Алматы переменная облачность, день пройдёт без осадков. Температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов тепла. Днём воздух прогреется до +18…+20 градусов.
В Акмолинской области осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 0 до -5 градусов, днём от +10 до +15.
В Актюбинской области осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов. Днём воздух прогреется до 12−17 градусов тепла.
В Алматинской области переменная облачность. Ночью от +3 до +8 градусов, днём 18−23 градуса тепла.
В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла. Температурный фон днём составит от +18 до +23 градуса по Цельсию.
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В Жамбылской области день пройдёт без осадков. Температура воздуха составит от 3 до 8 градусов ночью и до 18−23 градуса тепла днём.
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В Карагандинской области синоптики обещают солнечную погоду. Ночью температура воздуха от -1 до -6 градусов, днём ожидается от +10 до +15.
В Костанайской области переменная облачность. Ночью на территории региона ожидается от 0 до -5 градусов по Цельсию, днём от +10 до +15.
В Кызылординской области ясная солнечная погода. Температура воздуха ночью составит от 5 до +10, днём от +21 до +26 градусов.
В Мангистауской области без осадков. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. Температурный фон днём составит от +18 до +23 градусов по Цельсию.
В Павлодарской области день пройдёт без осадков. Температура воздуха составит от 0 до -5 градусов ночью, и от +10 до +15 днём.
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