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20:24 (мск), источник: Sputnik.by

Агроусадьбам разрешили проводить банкеты и юбилеи, теперь официально

В рамках мер по стимулированию деловой активности президент подписал Указ, направленный на устранение административных барьеров в сфере агроэкотуризма.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 окт — Sputnik. Александр Лукашенко подписал в понедельник Указ № 365 «О развитии агроэкотуризма», в соответствии с ним агротуризмом может заниматься каждый, у кого есть дом и участок в сельской местности. Для этого больше не надо менять целевое назначение участка.

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Ранее оказывать подобные услуги могли исключительно граждане, имеющие в пользовании земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства.

Кроме того, теперь в агруосадьбах официально разрешено устраивать свадьбы и банкеты.

«Субъектам агроэкотуризма предоставляется право оказывать широкий ряд дополнительных услуг, сопутствующих этому виду деятельности, в том числе проводить презентации, юбилеи, банкеты», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Жилой дом, необходимый для размещения гостей, согласно Указу может принадлежать как непосредственно гражданину, оказывающему услуги в сфере агроэкотуризма, так и членам его семьи. Гостевые домики, котрые могут быть построены на территории участка, не подлежат включению в жилищный фонд.

По мнению разработчиков Указ призван содействовать повышению туристической привлекательности страны. Кроме того, жители сельской местности смогут более активно участвовать в экономической деятельности.

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