Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
Глава Киргизии озвучил опасения, не давшие ему приехать в Россию
«Мы не знали, что наш сосед — сумасшедший»Что заставило Стивена Пэддока пойти на самое массовое убийство в истории США
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Польская полиция сутки издевались над украинкой
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Жена Караченцова: Мы молимся и ищем деньги на химию
Жена Стаса Михайлова показала дочь на льду в школе
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Свадьба на 4 языках: дочь Меладзе вышла замуж в Марокко - СМИ
Бузова разрыдалась в эфире из-за критики коллег
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
20:37 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко разрешил ремесленникам рекламировать продукцию в интернете

Указ главы государства направлен на развитие народных промыслов, предпринимательства и стимулирование деловой активности населения.

МИНСК, 9 окт — Sputnik. Государство максимально расширило список видов ремесленной деятельности, которые можно будет осуществлять без госрегистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, сообщили в президентской пресс-службе.

Читайте также
Лукашенко: отношения с Азербайджаном не нарушают никаких договоров

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности», он входит в пакет документов, направленных на развитие предпринимательства и стимулирование деловой активности.

«Документом максимально расширен перечень видов ремесленной деятельности, которые граждане вправе осуществлять по заявительному принципу без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей», — сообщили Sputnik в пресс-службе в понедельник.

Там отметили, что в данный перечень включены все виды творчества, осуществляемые на основе ручного труда.

Места и способы реализации

Кроме продажи своих изделий на рынках, ярмарках и в иных местах, определяемых местными исполнительными и распорядительными органами, ремесленники смогут продавать свои изделия непосредственно в мастерских, доставлять и пересылать продукцию покупателям по указанному им адресу, сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, ремесленники, в соответствии с документом, смогут рекламировать свою продукцию, в том числе в интернете.

Указ направлен на развитие народных промыслов, сохранение и приумножение традиций ручного труда, подчеркнули в президентской пресс-службе.

Кроме того, будет способствовать вовлечению трудоспособного населения в экономическую деятельность посредством создания дополнительных условий для самозанятости граждан, отметили в пресс-службе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Команданте Че Гевара: 50 лет со дня гибели
Видеофакт: пенсионер устроил серию ДТП в Подмосковье
Минюст предупредил американские СМИ о возможных ограничениях
Бывшего замминистра культуры Пирумова освободили в зале суда
Путин отправил в отставку губернатора Омской области
Опубликовано видео с захваченными в Сирии россиянами
Умер актер Жан Рошфор
В России возобновляется торговля «боярышником»
Стеклянный мост в Китае начал «трескаться» под ногами туристов
Спорт
Российские гимнасты завоевали шесть медалей на ЧМ в Монреале Сборная России по спортивной гимнастике завершила первый чемпионат мира в рамках нового олимпийского цикла
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Салтыкова сделала ремонт в квартире из «Брата-2»
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь