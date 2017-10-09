Лукашенко разрешил ремесленникам рекламировать продукцию в интернете

МИНСК, 9 окт — Sputnik. Государство максимально расширило список видов ремесленной деятельности, которые можно будет осуществлять без госрегистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, сообщили в президентской пресс-службе.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности», он входит в пакет документов, направленных на развитие предпринимательства и стимулирование деловой активности.

«Документом максимально расширен перечень видов ремесленной деятельности, которые граждане вправе осуществлять по заявительному принципу без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей», — сообщили Sputnik в пресс-службе в понедельник.

Там отметили, что в данный перечень включены все виды творчества, осуществляемые на основе ручного труда.

Места и способы реализации

Кроме продажи своих изделий на рынках, ярмарках и в иных местах, определяемых местными исполнительными и распорядительными органами, ремесленники смогут продавать свои изделия непосредственно в мастерских, доставлять и пересылать продукцию покупателям по указанному им адресу, сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, ремесленники, в соответствии с документом, смогут рекламировать свою продукцию, в том числе в интернете.

Указ направлен на развитие народных промыслов, сохранение и приумножение традиций ручного труда, подчеркнули в президентской пресс-службе.