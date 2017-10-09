В Крыму заработал временный объезд Симферополя

В окресностях столицы начала функционировать временная объездная дорога. На днях строители открыли 1,5 объездную времянку и переключили движение на трассе «Симферополь-Севастополь».

Поэтому, автолюбителям, которые отправятся в путешествие по крыскому полуострову, нужно внимательно следить за дорогой в районе севастопольской транспортной развязки: на обходе Симферополя «Дубки-Левадки» появился новый объезд.

— Проезд автотранспорта осуществляется в соответствии с расположенными на маршруте указателями и схемами, — отметили в пресс-службе СК «Сибавтобан».

Временная дорога не является конструктивом будущей развязки: она проходит параллельно одному из ее съездов.

Строительство обхода столицы Крыма — Симферополя началось под занавес 2016 года, и уже весной специалисты компании приступили к активной фазе работ по обустройству новой развязки.