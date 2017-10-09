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20:48 (мск), источник: Sputnik

Стоимость билетов на авиарейс Душанбе-Ташкент снизилась на 10 евро

Авиабилет компания «Узбекистон хаво йуллари» из Душанбе в Ташкент теперь продается по цене 98 евро, в обратную стоимость цена не поменялась.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» снизила стоимость билетов на рейс Душанбе-Ташкент на 10 евро, передает корреспондент Sputnik.

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Сегодня в ряде таджикских СМИ появилась информация о том, что представительство узбекского авиаперевозчика в Таджикистане сообщило о снижении билета на этот рейс больше чем на 20 долларов. Однако агентству Sputnik не подтвердили эту информацию, сообщив, что снижение произошло все лишь на 10 евро (или 12 долларов).

«Теперь стоимость перелета из Душанбе в Ташкент составляет 98 евро. Новый тариф действует с 6 сентября. Мы снизили цену для того, чтобы привлечь большее количество пассажиров именно в этом направлении. Цена на билет из Ташкента осталась на прежнем уровне», — прокомментировали в таджикском представительстве авиакомпании.

Первый регулярный рейс по направлению Душанбе-Ташкент состоялся весной этого года, и многие граждане стали жаловаться на дороговизну билетов. Тогда посол Узбекистана в Таджикистане Шохкасым Шоисламов заявил, что открывшимся рейсом должны воспользоваться простые жители двух соседних стран, а предприниматели могут попасть хоть куда при своих возможностях.

Сейчас в неделю раз по вторникам авиакомпания перевозит до 50−60 пассажиров из Душанбе в Ташкент. Вместимость самолета — 150 человек. Часть пассажиров летит в Ташкент транзитом, а оттуда — в другие страны. Для них узбекская виза не нужна, и они имеют право до 24 часов находиться на территории ташкентского аэропорта.

Напомним, что в апреле этого года впервые за 25 лет в душанбинском аэропорту приземлился самолет авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», выполняющий регулярный рейс Ташкент-Душанбе-Ташкент. Двумя месяцами раньше — 10 февраля таджикская авиакомпания «Сомон Эйр» совершила первый экспериментальный и технический рейс в Ташкент.

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