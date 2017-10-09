Стоимость билетов на авиарейс Душанбе-Ташкент снизилась на 10 евро

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» снизила стоимость билетов на рейс Душанбе-Ташкент на 10 евро, передает корреспондент Sputnik.

Сегодня в ряде таджикских СМИ появилась информация о том, что представительство узбекского авиаперевозчика в Таджикистане сообщило о снижении билета на этот рейс больше чем на 20 долларов. Однако агентству Sputnik не подтвердили эту информацию, сообщив, что снижение произошло все лишь на 10 евро (или 12 долларов).

«Теперь стоимость перелета из Душанбе в Ташкент составляет 98 евро. Новый тариф действует с 6 сентября. Мы снизили цену для того, чтобы привлечь большее количество пассажиров именно в этом направлении. Цена на билет из Ташкента осталась на прежнем уровне», — прокомментировали в таджикском представительстве авиакомпании.

Первый регулярный рейс по направлению Душанбе-Ташкент состоялся весной этого года, и многие граждане стали жаловаться на дороговизну билетов. Тогда посол Узбекистана в Таджикистане Шохкасым Шоисламов заявил, что открывшимся рейсом должны воспользоваться простые жители двух соседних стран, а предприниматели могут попасть хоть куда при своих возможностях.

Сейчас в неделю раз по вторникам авиакомпания перевозит до 50−60 пассажиров из Душанбе в Ташкент. Вместимость самолета — 150 человек. Часть пассажиров летит в Ташкент транзитом, а оттуда — в другие страны. Для них узбекская виза не нужна, и они имеют право до 24 часов находиться на территории ташкентского аэропорта.