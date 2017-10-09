Стоимость билетов на авиарейс Душанбе-Ташкент снизилась на 10 евро
Авиабилет компания «Узбекистон хаво йуллари» из Душанбе в Ташкент теперь продается по цене 98 евро, в обратную стоимость цена не поменялась.
Авиабилет компания «Узбекистон хаво йуллари» из Душанбе в Ташкент теперь продается по цене 98 евро, в обратную стоимость цена не поменялась.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» снизила стоимость билетов на рейс
Сегодня в ряде таджикских СМИ появилась информация о том, что представительство узбекского авиаперевозчика в Таджикистане сообщило о снижении билета на этот рейс больше чем на 20 долларов. Однако агентству Sputnik не подтвердили эту информацию, сообщив, что снижение произошло все лишь на 10 евро (или 12 долларов).
«Теперь стоимость перелета из Душанбе в Ташкент составляет 98 евро. Новый тариф действует с 6 сентября. Мы снизили цену для того, чтобы привлечь большее количество пассажиров именно в этом направлении. Цена на билет из Ташкента осталась на прежнем уровне», — прокомментировали в таджикском представительстве авиакомпании.
Первый регулярный рейс по направлению
Сейчас в неделю раз по вторникам авиакомпания перевозит до 50−60 пассажиров из Душанбе в Ташкент. Вместимость самолета — 150 человек. Часть пассажиров летит в Ташкент транзитом, а оттуда — в другие страны. Для них узбекская виза не нужна, и они имеют право до 24 часов находиться на территории ташкентского аэропорта.
Напомним, что в апреле этого года впервые за 25 лет в душанбинском аэропорту приземлился самолет авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», выполняющий регулярный рейс