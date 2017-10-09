Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Секс сокращает жизнь
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
«Мы не знали, что наш сосед — сумасшедший»Что заставило Стивена Пэддока пойти на самое массовое убийство в истории США
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Польская полиция сутки издевались над украинкой
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Сеть возмущена откровенными кадрами 51-летней Штурм - СМИ
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Свадьба на 4 языках: дочь Меладзе вышла замуж в Марокко - СМИ
Бузова разрыдалась в эфире из-за критики коллег
Куда жаловаться на шумных соседей и строителей
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
13Самое продаваемое оружие в США
23:21 (мск), источник: 365info.kz

Отопление начали подключать в Алматы

В первую очередь тепло дали в больницы, детсады и школы. Но и в квартирах многих алматинцев батареи постепенно нагреваются.

Источник: 365info.kz

Чтобы дом, имеющий общедомовой счетчик, был подключен к отоплению, КСК должен подать заявку, передает Today.kz со ссылкой на «Алматинские тепловые сети».

В многоквартирных домах, имеющих общедомовые приборы учета, тариф составит 5 509,62 тенге за гигокаллорию. Тепло в детские сады, больницы и школы начали давать с 7 октября В понедельник, 9-го, начали потихоньку подключать и в квартиры. Планируется, что все дома и гостиницы подключат к 15-му октября.

«Если у вас стоит общедомовой счетчик, то КСК может подать заявку на подключение уже сейчас. При этом счет за отопление будет выставляться уже с момента подключения», — уточнили в организации.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Без паранджи: какими казашки были раньше
Минюст РФ уведомил американские СМИ о возможных ограничениях
Бывшего замминистра культуры Пирумова освободили в зале суда
Путин отправил в отставку губернатора Омской области
Опубликовано видео с захваченными в Сирии россиянами
Задержан перешедший границу с Россией украинский военнослужащий
В России возобновляется торговля «боярышником»
Стеклянный мост в Китае начал «трескаться» под ногами туристов
Спорт
СКА одержал 20-ю победу подряд в КХЛ Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Десять самых удивительных зданий парламента
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь