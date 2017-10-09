Отопление начали подключать в Алматы
В первую очередь тепло дали в больницы, детсады и школы. Но и в квартирах многих алматинцев батареи постепенно нагреваются.
В первую очередь тепло дали в больницы, детсады и школы. Но и в квартирах многих алматинцев батареи постепенно нагреваются.
Чтобы дом, имеющий общедомовой счетчик, был подключен к отоплению, КСК должен подать заявку, передает Today.kz со ссылкой на «Алматинские тепловые сети».
В многоквартирных домах, имеющих общедомовые приборы учета, тариф составит 5 509,62 тенге за гигокаллорию. Тепло в детские сады, больницы и школы начали давать с 7 октября В понедельник, 9-го, начали потихоньку подключать и в квартиры. Планируется, что все дома и гостиницы подключат к 15-му октября.
«Если у вас стоит общедомовой счетчик, то КСК может подать заявку на подключение уже сейчас. При этом счет за отопление будет выставляться уже с момента подключения», — уточнили в организации.