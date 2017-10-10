В Таловском районе открыли две вышки сотовой связи

Источник: РИА "Воронеж"

Торжественное открытие вышек сотовой связи в селе Александровке и поселке Новотроицком Таловского района состоялось в субботу, 7 октября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава администрации Александровского сельского поселения Николай Сорокин в понделник, 9 октября.

Высота каждой конструкции — 42 м. Вышки дают устойчивый сигнал в радиусе десяти км. Поселки Манидинский, Комсомолец, Троицкий, Красновка, Казанка, Казачок, Успенский, Новый Мир, Сергиевский, Светлый, Новенький вошли в зону покрытия.

Села включили в пилотный проект по развитию мобильной связи и интернета, который запустили в Воронежской области при поддержке губернатора Алексея Гордеева в 2017 году. Курировал ход проекта областной департамент связи и массовых коммуникаций. Строительство вышек финансировалось из областного бюджета, районная администрация выделила земельный участок под строительство, обеспечила подключение электропитания. Сотовая компания закупила станции, смонтировала оборудование, обеспечила связь.

Специалисты называли село Александровку и близлежащие населенные пункты «мертвой зоной». Сельчане тратили часы для поиска сигнала сотовой связи, чтобы позвонить родным, вызвать «скорую помощь». Вышки позволят жителям пользоваться услугами сотовой связи и скоростным мобильным интернетом (3G).

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