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20:40 (мск), источник: БЕЛТА

В Китае стеклянный мост «треснул» прямо под ногами туристов

На ролике видно, как экскурсовод падает на колени и начинает кричать, когда под ним начинает «трескаться» стеклянный мост, при этом другие люди идут вполне спокойно.

Источник: БЕЛТА

В Китае стеклянный мост, установленный вдоль горы Тайханшань, оборудовали мультимедийными панелями, которые позволяют имитировать разбитое стекло, сопровождая это соответствующими звуками. Видео, на котором гид пугается трескающейся поверхности, набирает популярность в социальных сетях и провоцирует людей на бурные обсуждения.

На ролике видно, как экскурсовод падает на колени и начинает кричать, когда под ним начинает «трескаться» стеклянный мост, при этом другие люди идут вполне спокойно. Создателей моста обвинили в том, что их разработка может довести туристов до сердечного приступа. Однако местная администрация ответила, что мужчина изначально знал о таком эффекте, и это было лишь представление для публики. Демонтировать мультимедийные экраны не планируется.

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