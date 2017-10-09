В Китае стеклянный мост «треснул» прямо под ногами туристов

На ролике видно, как экскурсовод падает на колени и начинает кричать, когда под ним начинает «трескаться» стеклянный мост, при этом другие люди идут вполне спокойно. Создателей моста обвинили в том, что их разработка может довести туристов до сердечного приступа. Однако местная администрация ответила, что мужчина изначально знал о таком эффекте, и это было лишь представление для публики. Демонтировать мультимедийные экраны не планируется.