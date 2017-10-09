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23:25 (мск), источник: Publika.md

В Литве нашли замок самоубийц

Литовские археологи обнаружили на Билёняйском кургане в Шилальском районе страны замок Пиленай, который был сожжен при осаде крестоносцами в 1336 году.

Источник: Publika.md

Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает портал BaltNews.lt.

«Цель раскопок изначально была довольно скромной — посмотреть, к какому периоду относится курган и поискать какие-либо сведения, которые могли бы подтвердить или опровергнуть гипотезу о нахождении там Пиленай. А сейчас мы находим там весь, сожженный, но достаточно хорошо законсервированный жемайтийский замок. Скорее всего, XIV века», — сказал научный работник Клайпедского университета доктор наук Гинтаутас Забела.

Он добавил, что остатки крепости обнаружены на метровой глубине. Найдены сожженные кости, зерно, ремесленные изделия XIII—XIV вв.еков, пишет Лента.ру.

Согласно открытым данным, зимой 1336 года армия Тевтонского ордена напала на Пиленай, в котором находился князь Маргирис. Защитники сожгли замок и сами погибли в огне. По хронике крестоносцев, в крепости было четыре тысячи человек. До сих пор точно не было известно, где находился Пиленай.

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