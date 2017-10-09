В Литве нашли замок самоубийц
Литовские археологи обнаружили на Билёняйском кургане в Шилальском районе страны замок Пиленай, который был сожжен при осаде крестоносцами в 1336 году.
Литовские археологи обнаружили на Билёняйском кургане в Шилальском районе страны замок Пиленай, который был сожжен при осаде крестоносцами в 1336 году.
Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает портал BaltNews.lt.
«Цель раскопок изначально была довольно скромной — посмотреть, к какому периоду относится курган и поискать
Он добавил, что остатки крепости обнаружены на метровой глубине. Найдены сожженные кости, зерно, ремесленные изделия
Согласно открытым данным, зимой 1336 года армия Тевтонского ордена напала на Пиленай, в котором находился князь Маргирис. Защитники сожгли замок и сами погибли в огне. По хронике крестоносцев, в крепости было четыре тысячи человек. До сих пор точно не было известно, где находился Пиленай.