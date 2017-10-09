В Литве нашли замок самоубийц

Источник: Publika.md

Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает портал BaltNews.lt.

«Цель раскопок изначально была довольно скромной — посмотреть, к какому периоду относится курган и поискать какие-либо сведения, которые могли бы подтвердить или опровергнуть гипотезу о нахождении там Пиленай. А сейчас мы находим там весь, сожженный, но достаточно хорошо законсервированный жемайтийский замок. Скорее всего, XIV века», — сказал научный работник Клайпедского университета доктор наук Гинтаутас Забела.

Он добавил, что остатки крепости обнаружены на метровой глубине. Найдены сожженные кости, зерно, ремесленные изделия XIII—XIV вв. еков, пишет Лента.ру.