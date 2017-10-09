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23:05 (мск), источник: Newtimes.kz

Еще одно землетрясение произошло недалеко от Алматы

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 9 октября в 22:16 было зарегистрировано землетрясение, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен в 604 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

«Энергетический класс землетрясения 9.0. Магнитуда MPV 3.8. Координаты эпицентра 47.20° с.ш. 82.11° в.д. Глубина 5 км», — уточнили сейсмологи.

Первые подземные толчки были зафиксированы в 07:42 в 76 км на восток от Алматы. Магнитуда составила 3,5 балла.

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