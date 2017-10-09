Еще одно землетрясение произошло недалеко от Алматы
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 9 октября в 22:16 было зарегистрировано землетрясение, передает ИА «NewTimes.kz».
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 9 октября в 22:16 было зарегистрировано землетрясение, передает ИА «NewTimes.kz».
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен в 604 км на
«Энергетический класс землетрясения 9.0. Магнитуда MPV 3.8. Координаты эпицентра 47.20° с.ш. 82.11° в.д. Глубина 5 км», — уточнили сейсмологи.
Первые подземные толчки были зафиксированы в 07:42 в 76 км на восток от Алматы. Магнитуда составила 3,5 балла.